台北市確診者4/20起全部居家治療 例外狀況才送防疫專責旅館

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台北市長柯文哲19日宣布，北市COVID-19確診者20日起全部居家治療，除非家裡環境不適合或獨居無人照顧，才轉送防疫旅館。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者陳怡璇台北19日電）台北市長柯文哲今天宣布，北市COVID-19確診者明天起全部居家治療，除非家裡環境不適合或獨居無人照顧，才轉送防疫旅館。

台北市長柯文哲今天視訊參與立法院遷建地點意見會，會後接受媒體聯訪時被問及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）時順勢宣布，明天起北市12個行政區，確診者全部採居家治療。

柯文哲表示，除非家裡環境不適合，或是獨居無人照顧，才考慮送進防疫專責旅館。

台北市政府副發言人魏文元表示，65歲以上長者按照中央指引。而孕婦或洗腎患者等，柯文哲昨天宣布中正區及大同區居家照護上線時提及，這兩類人因為有醫療照護需求，較適合轉送防疫專責旅館。

柯文哲指出，明天開始衛生局疾病管制科的工作，就分散到12個行政區，由區長當區域指揮官，防疫工作要開始啟動社區化與地區化，速度也會更快一點。

柯文哲表示，居家照護昨天是信義區先行、今天中正與大同區跟進，不過從南韓與上海的經驗來看，確診數到達轉折點後還會飆升，中央沒打算升高防疫等級的話會出現大量感染，但重症現在也不是很多。（編輯：吳協昌）1110419