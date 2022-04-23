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吸菸者染疫重症風險高 經醫評估可用口服抗病毒藥

2022/4/23 18:29（4/23 19:31 更新）
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圖為輝瑞COVID-19口服藥。（Pfizer/Handout via 路透社）
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（中央社記者張茗喧台北23日電）因應COVID-19治療用口服抗病毒藥儲備充足，指揮中心近日鬆綁用藥條件，染疫個案若有吸菸史、慢性肝病、失能、精神疾病等都可由集中檢疫所、加強版防疫旅館進駐醫師評估用藥。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心將防疫政策轉變為減災，目標重症清零，並與輝瑞藥廠簽訂70萬人份口服抗病毒藥物Paxlovid採購合約，預計第2季內全數交貨，盼降低重症風險。

指揮中心近日召開專家會議修訂臨床處置指引，擴增COVID-19重症風險因子，同時鬆綁口服藥物用藥條件。

根據指揮中心先前用藥條件，包括65歲以上、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病（含高血壓）、慢性肺疾、BMI值25以上、懷孕、其他影響免疫功能的疾病等，可依醫師評估用藥。

不過，在最近公布的新版用藥條件中，將吸菸族群列入重症風險因子，無論目前有吸菸或已戒菸都算，另新增慢性肝病、結核病、失能、精神疾病、失智症等，同時將BMI從25上調至30，並排除高血壓。

此外，未來只要由集中檢疫所、加強版防疫旅館主責醫院進駐醫師初步評估病人是否符合適用條件，若綜合判斷病人有用藥需求即可開藥，不用再逐案諮詢傳染病防治醫療網區指揮官。

衛生福利部傳染病防治醫療網北區指揮官、林口長庚兒童感染科主治醫師黃玉成告訴中央社記者，先前因口服抗病毒藥僅買到2萬多人份，因此用藥規定較嚴格，但如今指揮中心又加購70萬人份，才會鬆綁用藥規定。

黃玉成解釋，這次之所以將吸菸列入重症風險因子，主要是口服抗病毒藥先前做臨床試驗時，發現吸菸者染疫後嚴重度比較嚴重，因此這次特別納入，但同時也將BMI從25提高至30，並將單純的高血壓從危險因子中移除，希望把救命藥物留給真正需要的患者。（編輯：陳政偉）1110423

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