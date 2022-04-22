輝瑞口服藥18萬人份抵台 估第2季70萬人份全到貨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、江慧珺台北22日電）COVID-19疫情延燒，指揮中心指揮官陳時中今天表示，近日陸續有18萬人份輝瑞口服藥物抵台，70萬人份採購量預計第2季內完成交貨。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，除了接種疫苗外，口服抗病毒藥物也是降低染疫個案重症、死亡的一大關鍵。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，為因應COVID-19社區流行疫情，降低疫情對國內醫療量能衝擊，日前已與輝瑞藥廠簽訂70萬人份口服藥物Paxlovid採購合約，這幾天已有超過18萬人份藥物陸續抵台，預計今年第2季完成交貨。

陳時中指出，口服藥物在使用上比針劑更便利，符合現行輕重症分流、居家照護的防疫模式需要，將陸續配發至醫院及社區核心藥局存放，經醫師評估治療效益與風險，充分告知病人後，給予符合條件病人治療。

陳時中說，指揮中心將持續密切關注國際COVID-19治療藥物的研發使用情形及國內疫情防治需要，諮詢專家意見，評估採購儲備，以維護民眾健康。（編輯：吳協昌）1110422