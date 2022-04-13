疫情高點難預測 默沙東口服藥5000人份全到貨

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北13日電）台灣本土COVID-19疫情升高，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「目前只是疫情發展初期」，高點難預測，面對個案激增，默沙東口服藥5000人份全到貨。

今天新增744例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，突破去年5月22日單日721例紀錄，創台灣疫情史上新高，陳時中今天下午在記者會中表示，發展趨勢攀升是必然的，甚至現階段仍在疫情發展初期，個案將持續增加，甚至連高點難預測，任何走向都可能。

除積極鼓勵民眾儘速完整接種COVID-19疫苗，口服抗病毒藥物則可減少染疫重症，指揮中心發言人莊人祥表示，今天上午約有2016人份默沙東口服藥物到貨，訂購的5000人份藥物已經全數到齊。

國內部分公衛學者認為，台灣不該走向病毒共存，應維持常態控制疫情，一步一步走向解封，陳時中表示，學者看法與現行「新台灣防疫模式」原則基本精神一樣，都是希望維持正常生活積極防疫。

有關集中檢疫所全數升級為加強版集中檢疫所，僅供確診者入住，陳時中說，不論是否為加強版集中檢疫所，都屬於隔離資源的一部分，49家中央集中檢疫所總床數6489床，其中2651個空床，空床率40.9％，地方加強型防疫旅館共5家785床，還有99個空床，空床率12.6％。

另外，全國專責及負壓病床總床數為4563床，空床數2649床，空床率58.1％，將用於收治中到重症的確診病患。

陳時中也強調，輕症居家照護隔離啟動條件為單日新增1500人確診，相關指引已出爐，將儘速開始試辦計畫。（編輯：陳清芳）1110413