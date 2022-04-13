潘文忠：中南部小校多 易達1/3全校停課標準

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（中央社記者陳至中台北13日電）教育部昨天宣布新的COVID-19停課標準，部分縣市認為太鬆、不願跟進。教育部長潘文忠今天表示，中南部小校多，可能2班有確診者，就達1/3的全校停課標準，會持續和縣市溝通。

中小學停課標準原本是1校有2班師生確診（跨班感染），全校停課。教育部昨天宣布新的標準，改為有1/3以上班級或10班以上停課，才全校停課。

上述標準引起質疑聲浪，雲林縣長張麗善就認為，12歲以下國小及幼兒園學童未打疫苗，承受風險太大，不會跟進中央的新標準。金門縣政府秘書長陳祥麟也表示，考量12歲以下國小及幼兒園學生未施打疫苗，將維持原停課標準，不做調整。

教育部長潘文忠今天下午主持部務會報，會前接受媒體聯訪表示，縣市對於停課標準的建議，會請國民及學前教育署更深入地討論。他強調教育部研定一致性的規範，是要回應地方首長的期待，縣市如果要訂更嚴格標準，可透過「暫停實體課程實施應變小組」研商。

媒體追問已有多少縣市表達「不跟進」中央的停課標準？潘文忠表示，目前得到的資訊是少數幾個縣市有不同看法，教育部會努力說明政策考量。他舉例，中南部小規模的學校很多，可能只有6班，校內只要2班有師生確診，就達到1/3的全校停課標準。許多縣市瞭解後，願意依照中央的措施；也有縣市在溝通後，表達會再與區域內家長、教師討論。

教育部長潘文忠今天上午列席立法院司法及法制、教育及文化委員會聯席會議，會前接受媒體聯訪時也表示，停課牽動到學生的受教權，也會連動到家長作息。新標準的核心概念是以「班級」為主要防護對象，班上一旦有確診者，全班都會被視為密切接觸者，停課10天。但其他班級的師生，如果有足跡連結，暫停實體課1至3天並進行自我健康監測；經由疫調被匡列為密切接觸者，則須居隔10天並採檢，未被匡列者可恢復實體課程和活動。

潘文忠認為，以班級為單位密切觀測，已考慮到讓孩子在最短時間內免於疫情擴散風險。班上只要出現確診者，全班都會停課10天，避免疫情再往外擴散；校內有1/3班級或10班以上停課，則實施全校停課。（編輯：陳政偉）1110413