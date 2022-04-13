更多編輯台推薦新聞：
停課標準放寬新北支持、台北高雄微調、雲林不跟 各縣市措施一次看
生活

停課標準放寬新北支持、台北高雄微調、雲林不跟 各縣市措施一次看

疫情嚴峻代工一哥廣達上海廠停工 重創MacBook生產
產經

疫情嚴峻代工一哥廣達上海廠停工 重創MacBook生產

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA看這裡
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA看這裡

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
疫情
新聞專題
疫情59/300

台北市中小學停課指引比照中央 幼兒園維持原標準

2022/4/13 16:14（4/13 18:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
教育部宣布放寬校園停課標準，台北市長柯文哲13日表示，高中及國中小將按照中央規定。圖為台北市大同區一所學校門口聚集不少等待孩子下課的家長們。中央社記者吳家昇攝 111年4月13日
教育部宣布放寬校園停課標準，台北市長柯文哲13日表示，高中及國中小將按照中央規定。圖為台北市大同區一所學校門口聚集不少等待孩子下課的家長們。中央社記者吳家昇攝 111年4月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北13日電）教育部宣布放寬校園停課標準，台北市長柯文哲今天表示，高中及國中小將按照中央規定；不過幼兒園因為分班沒有意義、都玩在一起，原則維持原本1人確診全園停課的標準。

台北市政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會，柯文哲表示，現階段除非中央的停課標準明顯是不對的，否則還是會按照中央的規定來做，做一個禮拜看看，有問題再說。

柯文哲指出，高中、國中及國小改為有1人確診就全班停課10天、全校1/3以上或超過10班停課則全校停課10天，如果有確診者足跡、可能有感染源，可以暫停實體課程1到3天，做必要疫調跟檢查。

柯文哲表示，比較嚴格的是幼稚園，因為幼稚園分班沒有意義，常常都是玩在一起，班與班之間有實際分隔困難，所以維持本來1人確診全園停課的規定，除非真的班與班之間切割得很清楚，保證不會互相來往，就可以按照防疫醫師的判斷個別處理，否則原則上全園停課。

此外，柯文哲表示，台北市今天新增141例，昨天7家社區篩檢站共篩了2240人，25個人是陽性，其中有9個人是在聯合醫院中興院區驗出來，應該是有地緣關係。

柯文哲說，這次疫情集中在中山區，推測是因為酒店跟酒吧，這些店的員工跟客人都不是固定的，流動性大又快，預期確診個案還會持續增加。（編輯：陳仁華）1110413

延伸閱讀
中央地方停課標準不同調 家長都可請防疫照顧假班上或學校出現確診者 高中以下、大專校院停課標準一次看停課標準放寬新北支持、台北高雄微調、雲林不跟 各縣市措施一次看
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀