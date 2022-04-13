洗腎患者染疫重症風險高 醫籲第3劑打好打滿

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北13日電）據統計，全台洗腎患者多達8萬人，但COVID-19第3劑疫苗涵蓋率僅65.2%，恐成隱憂。醫師強調，洗腎病人一旦染疫，有半數住院、每5人有1人死亡，呼籲把3劑打好打滿。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，但高齡長者疫苗涵蓋率仍有待提升。

台灣腎臟醫學會理事長黃尚志今天下午出席中央流行疫情指揮中心記者會，說明洗腎患者打疫苗重要性，他表示，腎臟功能壞掉就會導致尿毒症，必須靠洗腎或換腎來延續生命。

黃尚志說，根據統計，全台洗腎患者多達8萬人，其中93%為血液透析，7%至8%腹膜透析，這群病人雖然可以透過透析存活下來，但幾乎都有免疫能力低下的問題，其中多數都是年齡高於65歲的老年人、共病多，照顧起來也相對困難，洗腎患者一週要洗3次、接觸的人多，屬於感染高風險族群。

黃尚志說，透析病人染疫風險是常人的5倍至20倍，重症死亡率更是常人10倍以上，而且一旦病人確診，醫護、其他病人都可能被匡列，使得醫療人力更加不足，因此腎臟醫學會前年開始嚴格要求院所落實防疫措施，醫護全員接種疫苗，因此2020年只有1名腹膜透析病人染疫死亡，去年只有不到30名患者染疫。

黃尚志指出，去年調查發現，全台8萬多名病人當中約1.6萬人沒打疫苗，今年再針對患者進行調查，發現第1劑涵蓋率從80%提升至85%，第2劑約80.1%，但第3劑（基礎加強劑）涵蓋率僅65.2%，成為目前最大隱憂，推估有將近3萬人沒有打第3劑，呼籲洗腎病人把3劑疫苗打好打滿。

黃尚志表示，洗腎病人染疫後約有一半會住院，每5人有1人會死亡，洗腎患者在國內中重症死亡比例也偏高，更需要受到保護。

有媒體詢問，台灣是否有第4劑疫苗接種規劃，是否先開放免疫不全者優先接種。陳時中說，目前確實有第4劑的政策方向，但時機未到，根據國際經驗，會從免疫力低下族群優先開放施打。

另有媒體詢問，若國內疫苗含蓋率達到100%，是否會縮短天數。陳時中說，疫苗猶疑的人仍存在，涵蓋率很難達到100%，至於隔離天數是否能縮短到3天，有待更多本土數據才能研判。（編輯：陳政偉）1110413