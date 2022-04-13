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疫情57/300

新停課標準 鄭文燦：視足跡跟疫調結果

2022/4/13 16:20（4/13 18:52 更新）
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（中央社記者葉臻桃園13日電）桃園市長鄭文燦今天表示，將進行高中、國中小學的類普篩，約28萬8000人；針對中央新的停課標準，會看足跡跟疫調結果，不會一成不變，若跨班活動、足跡多，也可能全校停課。

鄭文燦上午接受媒體聯訪時表示，為了提升學校的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫安全，決定針對高中、國中以及國小進行校園的類普篩，目前統計約有28萬8000人，包括老師、職員在內。

鄭文燦說，會執行一次類普篩，如果快篩的結果是陽性，就要安排立刻進行PCR檢測，PCR檢測會制訂SOP，讓學校可以根據快篩的結果，進行後送到採檢站或醫院進行PCR檢測。

針對停課標準，鄭文燦說，中央制定了新的停課標準，大原則是要沒有風險，才能夠縮短停課時間，如果有風險那還是要停課，這部分要根據疫調，不會一成不變。

鄭文燦說，疫調的結果若跨班活動、足跡真的很多，有2個人以上，也有可能會全校停課，「要看足跡跟疫調結果」，如果完全沒風險，當然可以縮短停課時間，如果疫調結果有足跡有風險，那還是會維持預防性停課。（編輯：方沛清）1110413

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