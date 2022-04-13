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疫情55/300

高市原則照中央標準停班課 國小採高強度匡列

2022/4/13 16:30（4/13 18:35 更新）
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教育部放寬停課標準，高雄市長陳其邁（中）13日在COVID-19防疫記者會表示，原則參考中央標準，但仍會根據疫調結果及各校情形決定是否停班課。中央社記者蔡孟妤攝 111年4月13日
教育部放寬停課標準，高雄市長陳其邁（中）13日在COVID-19防疫記者會表示，原則參考中央標準，但仍會根據疫調結果及各校情形決定是否停班課。中央社記者蔡孟妤攝 111年4月13日
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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）教育部放寬停課標準，高雄市長陳其邁表示，原則參考中央標準，但仍會根據疫調結果及各校情形決定是否停班課；國小部分會採高強度、嚴格標準匡列採檢，有風險就停班課。

高雄市衛生局長黃志中下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，目前高雄市有4所學校全校停課、25個班級停班，居家隔離人數1057人、自主健康管理人數2575人。

對於教育部放寬停課標準，陳其邁在記者會表示，會參考教育部規定辦理，這是原則性規定，但實際仍會根據疫調、風險等情形作綜合判斷處理。尤其現在小學生沒打疫苗，國小部分會採高強度、嚴格匡列原則處置，有風險就停班課。

陳其邁並表示，如果及早匡列採檢、研判風險不高，就沒必要全校停課，像有些是被匡列的接觸者，居隔期間陰轉陽，就沒有校園感染風險，不一定要停課。

他並表示，市府針對確診者疫調過程，一定會問一個很重要的問題，那就是「家裡有沒有小孩？在哪上課？」一定要把小孩顧好。

他也重申，針對國小學童施打疫苗，希望中央能盡快審議決定，盡速讓5歲以上的小學生施打疫苗，小學生確診雖多為輕症，但回家後可能傳染給中重症風險較高的長者，小學生施打疫苗可增進全體免疫，也減少校園傳播風險。（編輯：謝雅竹）1110413

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