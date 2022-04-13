中國官媒護航防疫政策 引世衛報告不提病例下降

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（中央社記者張淑伶北京13日電）世衛最新報告指出，COVID-19新增確診病例和死亡病例持續下降，但央視引用同份報告卻是強調Omicron病毒株的危害性。中國官媒近期已發出多篇有利官方防疫政策的報導。

世界衛生組織（WHO）12日發布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）每週流行病學報告。由央視新聞發出的這篇報導名為「世衛組織：奧密克戎（Omicron）毒株導致出現大量住院病例和死亡病例」，今天獲得多家中國媒體轉發。

央視的這篇報導說，這份報告指出「儘管奧密克戎病毒株導致的疾病嚴重性有所降低，但其導致新冠肺炎確診病例大幅增加，出現了大量需要住院治療的病例，給衛生系統帶來了更大壓力。在一些國家，奧密克戎毒株導致的死亡人數與之前的峰值相似，甚至更高」。

世衛組織官網針對此份報告所提出最精華的摘要則是指出：從4日到10日，全球COVID-19新增病例持續第3週下降，比起前一週下降了24%；新增死亡病例也呈現下降趨勢，比前一週下降了18%。WHO的6大區域都顯示出新增確診病例和新增死亡病例在下降。

而央視的報導並未提到這份報告主旨，也就是全球新增病例在下降。

中國當前堅持採取「動態清零」的防疫政策，引發被封控區域民眾反彈，官媒則是接連發出為官方政策護航的報導，先是批評Omicron接近於流感的說法，然後又強調國產的滅活疫苗非常有效。

新華社9日發出「奧密克戎不是『大號流感』」，指Omicron病毒株流行的危害依然嚴重，並不是一些人想象的「流感化」；11日又發出對國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班工作組組長鄭忠偉的「權威訪談」。

這篇「權威訪談」稱，從安全性上來看，滅活疫苗遠遠優於mRNA疫苗；從有效性上來講，mRNA疫苗與滅活疫苗的防重症效果都在90%左右。接種加強針以後，兩個疫苗的防重症效果都在98%左右。

然而，即便是具官方身分的專家、中國國家衛健委疾控專家委員會委員盧洪洲，3月底在香港受訪時已經表示，全球數十款COVID-19疫苗中，mRNA核酸疫苗的效果比較理想，能引起人類細胞免疫較長久。中國至今沒有進口mRNA疫苗。（編輯：李雅雯）1110413