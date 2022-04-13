蔡英文居隔視訊主持中常會 喊話相信政府配合防疫

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（中央社記者溫貴香、葉素萍台北13日電）民進黨主席蔡英文今天表示，新階段防疫工作的準備，無論是疫苗藥品的到位、快篩試劑的加速量產，或是各類型防疫指引的修正調整，政府團隊正緊鑼密鼓的進行。面對下一階段的疫情，請全體國民相信政府，積極配合各項防疫措施，一起努力，團結防疫，守護台灣。

因黨主席蔡英文正在居家隔離，民進黨下午中常會採用線上視訊會議方式進行，會中通過原訂4月20日召開中執會，延後一週召開及調整全國黨黨員代表選舉選務工作日程。另外，會中邀請台大兒童醫院主治醫師李秉穎以「新冠病毒防疫」為題進行專案報告。

蔡英文致詞表示，這幾天，她依照防疫規定進行居家隔離，今天的中常會也以視訊方式來主持。在會議進行之前，也透過這個機會向大家報告，自己健康情況滿好的，歷來幾次篩檢都是陰性。居家隔離的這幾天，國政、黨務也都正常進行，昨天也視訊接見來台訪問的瑞典訪賓，請大家放心。

她相信各位都注意到，隨著病毒的不斷變異，這波疫情的傳播速度相當快，許多國家都受到相當的衝擊，也接連調整防疫政策。

她說，台灣因為防疫團隊的努力，以及民眾共同合作，積極配合疫苗接種等各項防疫措施，疫情無論是重症住院、死亡的比率都相對的低，整體疫情穩定，風險也得到控管。

她進一步說，但隨著COVID-19病毒的變異以及流感化趨勢，為了兼顧民眾健康和整體經濟的穩健發展，政府正在參酌專家意見以及主要國家經驗，以「重症求清零、輕症可控管、正常過生活」為目標，研議新階段的防疫策略和生活指引，有效因應不斷變化的疫情。

蔡英文表示，新階段防疫工作的準備，無論是疫苗藥品的到位、快篩試劑的加速量產，或是各類型防疫指引的修正調整，政府團隊正緊鑼密鼓的進行。

而伴隨而來的相關防疫措施的逐步調整，她更希望民眾能持續配合，建立起從個人、居家到生活面的自主防疫習慣，如同過去兩年再次克服疫情挑戰，守住健康，也守住國家發展。

民進黨發言人謝佩芬會後轉述蔡英文裁示，蔡英文表示，現階段的防疫目標是「重症求清零、輕症可控管、正常過生活」，防疫策略則是持續以「減災」為目標，進行有效的疫情控管。

她說，依據過去兩年的防疫經驗，建立「新台灣模式」，未來也會透過積極防疫、穩健開放，來兼顧國家經濟發展與國民正常生活。

蔡英文表示，為了降低死亡和重症的發生，要持續提高疫苗覆蓋率，也要鼓勵民眾與長輩們打滿三劑疫苗，更重要的是要保存醫療量能，包括快篩試劑、抗病毒藥物等整備，維持醫療體系的穩健運作。就這一點，李秉穎也一再強調，比較年長的國民，疫苗必須要達到一定的覆蓋率，這是這個階段非常重要的挑戰。

面對下一階段的疫情，蔡英文請全體國民相信政府，積極配合各項防疫措施，一起努力，團結防疫，守護台灣。

她謝謝李秉穎在這兩年疫情期間，都協助政府做各項決策，更重要的是，也在社會溝通上扮演重要的角色。（編輯：蘇志宗）1110413