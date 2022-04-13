竹市新增11例確診 匡列69人足跡陸續清消

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（中央社記者郭宣彣新竹市13日電）新竹市今天新增11名確診，為確診個案延伸的家庭群聚、公司群聚等；市府表示，目前共匡列69人，多處足跡也陸續清消中。

新竹市政府發布新聞稿表示，今天新增11名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，為案28997、案28998、案28999、案29000、案29319、案29320、案29528、案29529、案29530、案29531、案29532。

足跡包含有：中央黃昏市場、府後街的京町家日式串燒居酒屋、全聯福利中心新竹食品店、忠孝路的海水屋忠孝店、大魯閣湳雅廣場、新竹巨城等地方。

市府說明，部分新增確診者是今天中午才接獲陽性確診，因此，衛生局人員正在加緊腳步持續疫調、匡列相關人員，匡列人數與新增足跡點可能還會持續新增，目前共匡列69人，也請民眾多加留意。

市府提醒民眾，若有出入相關場所足跡重疊者，即日起至25日請進行自我健康監測。（編輯：陳仁華）1110413