傳確診童進加護遭隱匿 羅一鈞：他人不需知病情

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北13日電）今天傳出台北市1名國小學童染疫進加護病房救治，部分家長質疑校方隱匿，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，校方已依規執行防疫措施，採取必要停課，病情屬病患隱私，他人沒有知悉必要性。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在下午記者會上也說，學校不會刻意隱瞞，沒收到訊息多與時間差有關。

國內是否真的出現染疫中重症兒童病例，羅一鈞在記者會中說明，今天僅新增3名80歲以上中症長者，沒有在今天出現，可能仍在審查研判階段，至於病童有沒有進加護，病童家長知道就好，其他家長不需要知道。

羅一鈞強調兒童醫療整備早在2個月前已超前部署，兒童感染Omicron變異株，雖然發燒比例相較成人較高，但多數仍是類似感冒症狀的輕症為主。

教育部昨天公布的最新停課標準惹議，據新規定，高中以下全校有1/3以上班級或10班以上暫停實體課10天，全校可暫停實體課，但有家長質疑，11歲以下學童沒有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗可打，停課標準過於寬鬆，湧入教育部臉書留言。

部分縣市決定不跟進中央的停課鬆綁決策，這些採取嚴格標準的縣市停課，家長苦有照顧小孩需求，可否請防疫照顧假，陳時中表示，尊重教育部和勞動部決議，兩部會皆回應，12歲以下、身心障礙學生因COVID-19疫情停課，家長有親自照顧需求，可申請防疫照顧假。

陳時中說，盼望外界可以再次思考，原來的停課規定是否真的較嚴格，新版停課規定並非放寬，而是重啟更精準疫情調查，不會立刻全校停課，但絕對會確實將需要隔離對象匡列，在不影響其他學生的受教權前提下，落實校園防疫。（編輯：陳清芳）1110413