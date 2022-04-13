中國8城市擬鬆綁入境隔離 採10加7政策

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（中央社台北13日電）據中國媒體報導，中國國務院決定將上海、廣州、成都、大連、蘇州、寧波、廈門與青島8個城市作為試點，鬆綁部分隔離政策，包含縮短入境人員隔離時間，已於4月11日正式啟動，為期4週。

這項由中國國務院聯防聯控機制作出的決定，與中共中央制定的「動態清零」防疫清零政策之間的關係，受到外界注意。特別是截至發稿為止，除披露訊息的財新網及部分外媒外，並未見到其他任何中國媒體報導及官方部門宣布，引起揣測。

財新網報導，中國國務院聯防聯控機制選擇上述8個城市進行試點工作。這些試點措施包含，入境人員隔離管控措施由「14天集中隔離+7天居家健康監測」，調整為「10天集中隔離+7天居家健康監測」，期間交叉展開6次核酸檢測和6次抗原檢測。

密接接觸者隔離管控措施由「14天集中隔離+7天居家健康監測」，調整為「10天集中隔離+7天居家健康監測」，期間核酸檢測和抗原檢測次數比照前述。

封控區和管控區的解封標準由「連續14天檢測陰性」，調整為「連續10天檢測陰性」，期間交叉展開核酸與抗原檢測，其中封控區至少開展 4次核酸和3次抗原檢測，管控區至少要3次核酸檢測和3次抗原檢測。

除此之外，方案提到，高風險崗位從業人員在閉環作業管理結束後，需繼續實施「7天集中隔離+7天居家健康監測」隔離管控措施， 期間交叉展開6次核酸檢測和6次抗原檢測。

如出現陽性檢出者，需轉入定點醫院或集中隔離點治療管理，每天進行1次核酸檢測，並收集Ct值，直到滿足出院標準為止。陽性個案流行病學調查報告，應由省級流調專家小組進行覆核後上報。

根據中國國家衛健委今天通報，中國本土COVID-19染疫人數12日新增2.7萬人，集中在上海市。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1110413