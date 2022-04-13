屏東確診新增14例 小吃店群聚占7例

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣13日電）屏東縣政府今天公布14例確診個案，多與之前群聚案有關，包括「天上人間」小吃部相關4例、「可愛」小吃部3例、花蓮群聚案1例等，其中有2例在居隔期間陰轉陽。

縣府今天由副縣長吳麗雪召開線上直播記者會，她表示，因有學童確診，目前全縣有4校4班停課，居隔人數215人，停課標準依中央最新規定「校園因應COVID-19暫停實體課程實施標準」及原則辦理。

衛生局表示，疫調指出，「天上人間」小吃部4例中，案29541為小吃部服務員，另3案為案29031、29357、29358為確診者的親友或同事因接觸而感染。「可愛」小吃部群聚感染也再增3例，案28356、29539及案29540都是小吃部的員工。

另，案29041為花蓮群聚案之一，因同住家人妹妹案27121、阿嬤案27297、 大伯案27296確診，一同收治於集檢所，12日大伯要做病毒檢測，一起採檢，結果陽性確診。

另有案29032、29361都是接觸高雄市確診案；案29542、29543為情侶同遊台東，因與台東案28673接觸，被匡列居隔，結果採檢呈陽性。另有一對夫妻案29359、29360感染源及足跡仍在疫調中。

衛生局表示，今天共匡列188人採檢，有116人居家隔離，自主健康管理72人（編輯：黃世雅）1110413