嘉義市新增3例確診 小橘子幼兒園預防性停課3天

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（中央社記者黃國芳嘉義市13日電）嘉義市今天新增3例確診COVID-19，均為居家隔離者，3人都曾接觸確診者；嘉義縣今天公布確診案29537為嘉義市小橘子幼兒園老師，幼兒園預防性停課3天，共採檢100人。

嘉義市長黃敏惠下午召開線上記者會，嘉義市新增3例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，其中案29028與案29029為同住家人，其親人（台北市案27449）曾於清明連假返回嘉義市探親，案27449於9日確診，嘉義市親屬10日被列居家隔離，11日安排採檢均為陽性。

而案29030為嘉義市案27379確診個案親屬，8日被匡列居家隔離，9日PCR採檢陰性，11日出現喉嚨不適症狀，快篩陽性、PCR陰轉陽確診。3人均為居隔期間採檢確診，未有公共場所活動史。

另外，嘉義縣今天公布確診的案29537，為嘉義市小橘子幼兒園老師，衛生局昨天下午接獲通知，立即與園方聯繫，並在今天上午啟動入園篩檢，全園學童及教職員工共100人均納入採檢對象，幼兒園預防性停課3天，同時進行環境總清消。

衛生局表示，幼兒園學童及教職員工上午已完成採檢，採檢結果預計於晚間陸續出爐。

黃敏惠指出，小橘子幼兒園老師案29537在嘉義市足跡，包括9日上午10時30分至下午4時在雲朵複合式餐廳簡餐包廂聚餐；11日全天、昨天上午8時30分至10時30分在幼兒園工作，因親屬快篩陽性，中午緊急前往醫院PCR採檢陽性確診。（編輯：郭諭儒）1110413