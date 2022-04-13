台南市新增12例確診 足跡遍及新光三越、灣裡郵局

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（中央社記者張榮祥台南13日電）台南市今天新增12例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，市府疫調顯示，這12例包含數條傳播鏈及零星個案，足跡遍及安平開台天后宮、灣裡郵局、新光三越等。

台南市副市長趙卿惠今天下午在台南市COVID-19防疫記者會公布新增12例確診病例，同時呼籲只要有足跡重疊者，儘快到37區衛生所領取家用快篩，24小時內上傳快篩結果。

台南市政府衛生局疾病管制科長林曉玫則公布新增12例確診病例足跡，其中包括和高雄雅閣會館、台北親友、屏東等相關數條傳播鏈及零星個案。

林曉玫指出，案29351及案29352分別是北區50多歲女子及男子，都已接種2劑疫苗，Ct值14.5及17.5，是高雄市4月8日確診案26683的祖父母，12日居家隔離期間出現咳嗽、頭痛及肌肉痠痛等症狀，採檢確診。

案29025是安定區30多歲女子，已接種3劑疫苗，Ct值11.99，是台南市案27112的職場接觸者，4月9日被匡列，10日出現咳嗽、喉嚨痛及鼻塞等症狀，11日二次採檢由陰轉陽。

案29535是安南區30多歲女子，已接種3劑疫苗，Ct值17.2，也是台南市案27112的職場接觸者，4月12日居家隔離期間出現發燒、咳嗽及全身痠痛等症狀，採檢確診。

案29026是安南區10多歲男性，未接種疫苗，Ct值16，是台南市案27855的接觸者，4月9日出現流鼻水及咳嗽等症狀，11日採檢確診，曾前往小北百貨安中店、文賢店、奧斯卡寵物海佃店、安平開台天后宮等。

案29536是歸仁區20多歲男子，已接種2劑疫苗，Ct值11.7，是台南市4月9日確診案26524的接觸者，12日居家隔離期間出現發燒、咳嗽、流鼻水及喉嚨痛等症狀，採檢確診。

案29027是南區50多歲男子，已接種3劑疫苗，Ct值27.1，是台南市案28647的丈夫，4月10日出現喉嚨不適，11日採檢確診，曾前往吳記肉燥飯、林媽媽古早味永康肉粿、灣裡郵局。

案29720是新化區20多歲女子，已接種3劑疫苗，Ct值12.6，是台南市4月12日確診案28815的友人，8日至10日曾和高雄市案28319及案28320至台東旅遊，採檢確診。

案29024是仁德區30多歲男子，已接種3劑疫苗，Ct值29.8，無症狀，4月11日在醫院和確診者足跡重疊，採檢確診，曾前往仁德區美又堡早餐店、台南市淨宗學會、丹丹漢堡仁德店、萊爾富超商仁德二仁店。

案29353是新市區30多歲女子，已接種2劑疫苗，Ct值16.07，是屏東縣案26529足跡重疊者，4月10日出現發燒、肌肉關節痠痛及喉嚨痛，12日採檢確診，曾前往新光三越中山店、西門店、福記肉圓、全聯福利中心新市店、台南市臨時慢速壘球場、家樂福安平店、星巴克府中門市等。

案29719是永康區50多歲女子，已接種3劑疫苗，Ct值22.52，4月3日和高雄市案26793足跡重疊，12日採檢確診，曾前往大正藥局永康店。

案29721是新市區40多歲女子，已接種3劑疫苗，Ct值13.09，4月8日曾接觸屏東縣案28309，11日出現咳嗽，12日採檢確診，曾前往北海道生鮮超市新市店、安麗兒藥局新市店。（編輯：卞金峰）1110413

（台南市政府提供）

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