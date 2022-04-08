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特派專欄／泰國鐵了心開放國境 拯救觀光企圖心奏效
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COVID-19口服藥昂貴 陳時中：謹慎計算仍積極取得

2022/4/8 16:12（4/8 23:10 更新）
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指揮中心指揮官陳時中8日透露，COVID-19口服藥價格昂貴，必須謹慎計算購買量。圖為輝瑞COVID-19口服藥。（Pfizer/Handout via 路透社）
指揮中心指揮官陳時中8日透露，COVID-19口服藥價格昂貴，必須謹慎計算購買量。圖為輝瑞COVID-19口服藥。（Pfizer/Handout via 路透社）
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（中央社記者江慧珺、張茗喧台北8日電）指揮中心指揮官陳時中今天透露，COVID-19口服藥價格昂貴，必須謹慎計算購買量，但他也強調，仍會積極取得，而目前國內已使用132人份藥物，效果很好。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，中央流行疫情指揮中心持續整備醫療資源與治療藥物。輝瑞（Pfizer）口服藥Paxlovid與默沙東（MSD）口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir）合計總採購量為2.5萬人份。

陳時中昨天透露，輝瑞口服藥規劃採購10萬人份以上，媒體今天在疫情記者會問及採購量是否足夠，陳表示，未來採購的量會比10萬人份多，但目前重點仍是如何取得以及取得的時效性，現在正積極進行中。

陳時中提到，目前國際間採購COVID-19口服藥物的量，僅英國準備全人口的6%，美國與其他國家則介於全人口的2至4%。

陳時中也透露，COVID-19口服藥購買量計算必須更謹慎，因藥物價格非常昂貴，指揮中心當然不會因為藥物昂貴而不買，但必須仔細計算。

陳時中以過去H1N1疫情比喻，若克流感採購價格約新台幣700元，COVID-19口服藥就要價高達700美元。

陳時中也提到，流感疫情流行時，克流感1年用量可達50萬至70萬人份，但去年流感季疫情平緩，少有個案，克流感用量僅1000多人份，以此採購量計算要很小心。

儘管COVID-19口服藥昂貴，但陳時中說，目前國內已使用132人份，效果都很好，並沒有個案用藥後演變為重症。

另媒體提問，有專家示警單日新增確診數可能破萬，甚至比去年染疫傷亡人數增加4至26倍。陳時中說，外界可能是以新加坡、日本與韓國等鄰近國家的狀況來推估，各種算法並非完全不合理，但指揮中心會努力做得更好。（編輯：陳政偉）1110408

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