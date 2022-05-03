快篩倉促上路遭質疑 北農：今夜開放陰性才能進場

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因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數攀升，為確保台北農產運銷公司正常營運，農委會向中央流行疫情指揮中心爭取快篩試劑支援北農，北農3日凌晨發放快篩試劑，快篩陰性的人員才能進入果菜批發市場。中央社記者張皓安攝 111年5月3日

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（中央社記者劉建邦、楊淑閔台北3日電）國內COVID-19疫情延燒，台北農產公司今天表示，考量篩檢須脫口罩加上試劑因素，已提供3200餘份快篩試劑給從業人員，今夜起進果菜批發市場要快篩陰性才能進場。

媒體報導，從業員抱怨質疑政策過於倉促，北農主任秘書路全利指出，考量疫情升溫加上快篩試劑到貨狀況，才會採取先發快篩試劑再驗證方式，陰性才能進場。

因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例確診數上升，關心北農營運的農委會副主委陳駿季今天接受中央社記者電話訪問指出，考量台北農產運銷公司營運的台北第一果菜批發市場確診數較多，為確保拍賣作業正常運作，須設法降低拍賣員、承銷員染疫風險，決定對一市進行快篩陰取代隔離防疫機制。

他說，與北農討論運作狀況，台北第一果菜批發市場將執行此措施1週，每天需使用4000份快篩試劑，共獲得中央流行疫情指揮中心提供2.8萬份快篩劑，1週後檢視是否可有效降低拍賣員感染風險，以利農產正常交易。

他強調，此措施若能有效降低染疫風險，當其他農、漁、畜產拍賣市場確診人數，萬一達到可能影響正常交易風險，將可採此措施執行，讓交易正常進行，確保全國農產正常供應。

另外，路全利今天告訴中央社記者，凌晨陸續發放北市府提供4000份快篩試劑給批發市場內從業人員，共3200餘份，考量須脫口罩才能檢測快篩試劑，要求領試劑從業員返家後檢測，一張進場通行證領一份試劑。

路全利表示，今天深夜11時起，從業人員將陸續進批發市場，屆時派員在大門檢查快篩試劑，結果陰性，才能進批發市場，且將回收試劑。

他說，中央提供快篩試劑部分，預計今天陸續分批到貨，將再規劃安排發試劑給從業人員。

北農統計，從4月17日至5月2日，共223人確診，包含第一果菜批發市場198人、第二果菜批發市場25人；確診223人，分別為員工147人、從業人員包含承銷人送貨工共74人、派遣工2人。（編輯：李亨山）1110503

台北農產運銷公司3日凌晨發放COVID-19快篩試劑，人員須快篩陰性才能進入市場，以免確診者增加影響交易。中央社記者張皓安攝 111年5月3日

近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續升溫，台北農產運銷公司多人確診，3日凌晨起，快篩陰性的人員才能進入北農果菜批發市場，以避免農產無法正常交易。中央社記者張皓安攝 111年5月3日

台北農產運銷公司染疫人數增加，拍賣台數也減少，為確保北農營運正常，4日起，快篩陰性才能進入北農。中央社記者張皓安攝 111年5月3日

為避免染疫人數影響台北農產公司拍賣業務，4日凌晨起，快篩陰性的人員才能進入北農經營的交易市場。中央社記者張皓安攝 111年5月3日

COVID-19本土疫情升溫，為避免染疫人數影響農產交易，北農3日凌晨發放COVID-19快篩試劑，4日凌晨起，相關人員須快篩陰性才能進入北農。中央社記者張皓安攝 111年5月3日

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數攀升，為避免染疫人數影響拍賣，北農果菜批發市場擬採「以篩代隔」政策，圖為北農3日凌晨北農市場員工、從業人員等排隊領取快篩試劑。中央社記者張皓安攝 111年5月3日

台北農產運銷公司3日凌晨發放COVID-19快篩試劑，須快篩陰性才能進入北農果菜批發市場。中央社記者張皓安攝 111年5月3日

台北農產運銷公司3日凌晨發放COVID-19快篩試劑，須快篩陰性才能進入北農營運的拍賣市場。圖為北農相關從業人員將剛領到的試劑整理分配。中央社記者張皓安攝 111年5月3日

本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，3日凌晨起，快篩陰性的人員才能進入北農果菜批發市場，降低員工染疫風險，確保北農營運正常。中央社記者張皓安攝 111年5月3日

台北農產運銷公司染疫人數增加，北農為拍賣員準備一套兩罩（手套、口罩與面罩）還有酒精，降低拍賣員染疫風險。中央社記者張皓安攝 111年5月3日