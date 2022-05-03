更多編輯台推薦新聞：
小馬可仕善用社群媒體年輕選民挺 問鼎菲律賓總統呼聲高
國際

小馬可仕善用社群媒體年輕選民挺 問鼎菲律賓總統呼聲高

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級
產經

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理
生活

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
快篩陽即確診免外出PCR 居家隔離檢疫及自主防疫等3類對象適用
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
重點發展
新聞專題
重點發展17/140

未滿一歲重症女嬰仍在加護病房 狀況尚可較為趨穩

2022/5/3 18:16（5/3 18:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國內2日出現感染COVID-19年紀最小重症個案，一名未滿一歲女嬰染疫呼吸窘迫送醫插管搶救。指揮中心3日表示，女嬰狀況較為趨穩。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
國內2日出現感染COVID-19年紀最小重症個案，一名未滿一歲女嬰染疫呼吸窘迫送醫插管搶救。指揮中心3日表示，女嬰狀況較為趨穩。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、許秩維台北3日電）國內昨天出現年紀最小COVID-19重症，是一名未滿一歲女嬰染疫呼吸窘迫送醫插管搶救，仍在加護病房治療。指揮中心表示，這名重症女嬰今天狀況尚可，相較昨天為趨穩。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，昨天新增的未滿一歲重症女嬰，本身有神經系統疾病，無接種疫苗，在4月26日出現發燒症狀，赴診所就醫後返家，28日出現呼吸困難，送醫採檢陽性，因呼吸窘迫插管。

女嬰目前仍在加護病房救治，使用呼吸器及瑞德西韋藥物治療。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天晚間告訴中央社記者，重症女嬰呼吸器設定和升壓劑略有調降，狀況尚可，相較昨天為趨穩。

根據指揮中心統計，國內至今累計2名5歲以下兒童重症，包含4月19日死亡的新北2歲確診重症男童，當初這名男童不僅是首例兒童重症個案，更是首例死亡兒童個案。換句話說，昨天新增的未滿一歲女嬰則是目前國內年紀最小重症個案。

基隆市長林右昌今天預估，全國每日確診人數自5月6日起將達到6至7萬人，指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中表示，時間可能差不多，以今天疫情趨勢分析，仍屬於緩步上升，並沒有看到高峰期提前到來的跡象，即使超出推估，也已有相關應變計畫。

有基層醫師反映，社區太多黑數，疫情走向流感化，建議不要再大費周章疫調、匡列，陳時中認同此想法，現階段台灣也正朝著這個方向前進。陳時中說，轉型過渡期間，需要醫療院所合力分擔，開放診所提供PCR採檢，採檢對象為抗原快篩陽性、或有COVID-19相關症狀經醫師評估符合公費檢驗者。

指揮中心開放診所PCR採檢，但有醫師認為，診所空間有限，沒有換氣設備，心有餘而力不足。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，已大幅放寬診所採檢空間條件，無須安裝空氣清淨機，僅需以屏風、圍籬等適當區隔，採檢完酒精消毒，做好空間通風換氣即可。

針對外界關注重複感染，羅一鈞說明，重複感染分為兩種，一種是感染不同希臘字母變異株，風險較高；另一種是重複感染Omicron不同亞型交叉感染，據丹麥研究，在200萬名染疫者中僅47人感染，比率低，因此不用過度憂慮。（編輯：張雅淨）1110503

延伸閱讀
判斷幼童染疫嚴重性 醫：呼吸急促是主要指標莫德納347萬劑5月陸續到貨 接種3劑疫苗擬免居家隔離疫情高推估上修單日20萬例 陳時中：不傾向嚴格管制口服藥2萬份5日配至核心藥局 供確診者居家照護使用確診輕症居家照護QA一次看 同住者留意4件事快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀