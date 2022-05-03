口服藥2萬份5日配至核心藥局 供確診者居家照護使用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、許秩維台北3日電）社區藥局將有抗病毒藥物，中央流行疫情指揮中心今天表示，依最新規劃預計5日配送2萬人份口服藥至各縣市設置1至2家核心藥局，作為大型倉庫存放，提供居家照護使用。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）抗病毒口服藥物可降低高風險族群染疫後重症死亡風險，目前確診病患無法在社區診所與藥局取得抗病毒口服藥處方。近日國內有專家認為，抗病毒口服藥不應僅開立給住院患者，建議及早投藥，以免確診者病情惡化時來不及投藥。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，輝瑞口服藥現階段庫存約為35萬人份，預計本週配送27萬人份至各縣市，提供醫院住院、門急診及居家照護使用，7日將再有20萬人份到貨，屆時將仍有28萬人份庫存。

羅一鈞表示，今天配送2.2萬人份抗病毒口服藥至全國各縣市22家應變醫院，明天起開始連續3天將配送22.8萬人份至全國各縣市188家專責醫院；針對居家照護口服藥新制，5月5日將配送2萬人份至各縣市57家核心藥局。

羅一鈞解釋，「核心藥局」就是作為大型倉庫，存放提供居家照護使用的口服抗病毒藥物，又稱「社區藥庫」，預計每縣市至少設置1至2家核心藥局，人口數較多縣市將會增加配置，以利確保到宅送藥存量充沛。

除醫院病房、急診、門診醫師都開放可開立藥物以外，居家照護患者的抗病毒口服藥可由居家照護團隊和診所遠距開藥，由藥師送藥到宅，或由家人代領，居家照護抗病毒口服藥物模式預計會在本週推出。

有臨床醫師反映，確診者有明確症狀或重症高風險者，應及時給予抗病毒藥物，但目前法定傳染病系統大塞車，若等到通報才能用藥恐怕會錯失用藥時機。羅一鈞表示，只要相關單位能驗證患者PCR陽性證明，如透過健保快易通等，就可提早開立，無需等待行政通報作業完成。（編輯：張雅淨）1110503