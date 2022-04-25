陳建仁：備足快篩與口服藥抗疫 降低重症與死亡

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（中央社記者張雄風台北25日電）前副總統陳建仁以7張圖比較台灣與其他10國的COVID-19疫情，包含確診率、死亡率，台灣都優於其他國家；他建議採購足量快篩試劑和口服抗病毒藥物，確保重症與死亡減至最少。

陳建仁在臉書上提到，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行促使全球醫藥科技突飛猛進，在很短的時間內，研發量產診斷試劑、疫苗和抗病毒藥物。在這段期間，COVID-19病原體SARS-CoV-2也不斷快速演化，找尋自己的生命出路；人類與病毒之間的競賽，是瞬息萬變的，防疫措施也必須隨時檢討、與時俱進。

陳建仁指出，Omicron變異株於去年底在南非出現後，夾著極高的感染力和極低的重症率，橫掃世界各國，導致疫情大幅變化，今年3月下旬，台灣開始Omicron變異株的社區擴散。

到了4月下旬，台灣和世界上10個主要國家的疫情有何差異，陳建仁以7張圖說明Omicron橫掃全球下的國際疫情。

首先，陳建仁指出，觀察11個國家今年1月1日至4月22日的每百萬人口COVID-19每天新確診人數的7天滾動平均數，台灣的每天新確診率，從1月1日的每百萬人口1人，增至4月22日的每百萬人口91人，特別是在3月中旬以後，呈現明顯的指數增加，不過在這段期間，台灣的每百萬人口每天新確診人數，仍比其他10國低很多。

陳建仁說明，這10個國家都已經越過感染高峰，英國、加拿大、澳洲、美國、法國的高峰都在1月份，最高每百萬人口每天新確診人數，分別為2682人、1088人、4235人、2426人、5437人；日本、新加坡的高峰都在2月份，最高每百萬人口每天新確診人數，分別為750人、3360人；紐西蘭、南韓、德國的高峰都在3月份，最高每百萬人口每天新確診人數，分別為4297人、7894人、2998人。

（圖取自facebook.com/chencj）

第二，11個國家在今年4月22日的每百萬人口COVID-19每天新確診人數的7天滾動平均數，台灣是每百萬人口91人，遠低於其他10個國家的145至1720人。

第三，11個國家截至今年4月22日的每百萬人口COVID-19累積確診人數，台灣是每百萬人口1974人，遠低於其他10個國家的6萬89人至41萬8531人。

第四，11個國家的今年1月1日至4月22日的每百萬人口COVID-19每天新死亡人數的7天滾動平均數，台灣的每天新死亡率，從1月1日的每百萬人口小於0.01人，增至4月22日的每百萬人口0.01人。在這段期間，台灣的每百萬人口每天新死亡人數，遠比其他10國低很多，這10個國家每百萬人口每天新死亡人數，都曾高達1人以上。

（圖取自facebook.com/chencj）

第五，11個國家在今年4月22日的每百萬人口COVID-19每天新死亡人數的7天滾動平均數，台灣是每百萬人口0.01人，遠低於其他10個國家的0.35至4.1人。

第六，11個國家截至今年4月22日的每百萬人口COVID-19累積死亡人數，台灣是每百萬人口36人，遠低於其他10個國家的122至2977人。

（圖取自facebook.com/chencj）

第七，11個國家截至今年4月15日的每10萬人口估計累積超額全死因死亡人數，紐西蘭、台灣、澳洲都是負值，分別是每10萬人口負37人、負23人、負14人，遠低於其他7個國家的25至352人。換句話說，在COVID-19疫情期間，多數國家的全死因死亡率，都大於非疫情期間，例外就是紐西蘭、台灣、澳洲。

陳建仁表示，在台灣，既不封城，也不普篩，而是應用智慧科技、大數據、電子圍籬，來強化「精準疫調匡列」、「嚴謹檢疫隔離」、「維持衛生習慣」等措施，在2020年維持相當長期的零確診，以及全球少見的GDP正成長。

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陳建仁提到，由於國際疫苗採購受阻與供應延遲，而國內疫苗研發時程較長，再加上AZ疫苗不良反應被誇大報導，使台灣的疫苗接種覆蓋率，到了去年6月1日只有1.3%。幸好有日本、美國、立陶宛、波蘭、斯洛伐克、捷克先後捐贈疫苗，政府與民間基金會採購疫苗又陸續抵達台灣，加上台北萬華爆發Alpha變異株（最早在英國發現）疫情，民眾施打意願回升，在2021年底的第1、2劑疫苗覆蓋率，已趕上歐美國家。

陳建仁指出，目前台灣仍有相當多打完兩劑疫苗，尚未達到可以接種第3劑疫苗時間的民眾，因此除了繼續提升疫苗覆蓋率外，仍須採購足量的快篩試劑和口服抗病毒藥物，公平分配至基層醫療院所，採行因應Omicron變異株傳染特性的全新防疫措施，來確保重症與死亡減至最少，以維持正常生活與經濟發展。（編輯：張雅淨）1110425