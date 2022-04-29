本土疫情催出疫苗施打率？年輕人第3劑衝高 長者第1劑停滯

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本土COVID-19疫情自3月底逐漸升溫，各年齡層第1劑接種率仍低，第3劑疫苗接種以年輕族群最為踴躍。圖為民眾在台北車站接種站捲起袖子打疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社網站29日電）本土COVID-19疫情自3月底逐漸升溫，4月15日單日確診破千例，4月28日首破萬例，中重症個案數也隨之攀升。國際研究顯示，疫苗接種對於降低中重症、死亡風險扮演關鍵角色。疫情嚴峻之際，國內各年齡層的疫苗接種率是否因此提升？施打疫苗是否真能有效降低中重症風險？中央社整理相關數據帶您了解。

截至4月28日，全國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗第1劑涵蓋率84.76%、第2劑80.02%、第3劑59.19%。

75歲以上長者第1劑接種率仍低

根據疾管署資料，3月7日至4月25日各年齡層施打率曲線持平，全國整體成長1.6個百分點；其中75歲以上長者接種率仍是全年齡層最低，從76.7%升至78.8%，僅增加2.1個百分點。

（中央社製圖）

年輕人搶打第3劑 接種率快速攀升

3月7日至4月25日期間，第3劑施打率成長最多的是18至29歲年輕族群，接種率從42.4%攀升至63.9%，增加21.5個百分點；30至49歲青壯年族群次之，接種率從52.7%攀至71.2%，成長18.5個百分點，這兩個族群第三劑施打率分別突破6成與7成。

65歲至74歲、75歲以上長者第3劑接種率增幅低於年輕族群，分別為7.7、7.4個百分點。

（中央社製圖）

疫苗真能降低中重症風險 看研究數據、專家怎麼說

疫苗無法100%避免中重症、死亡，但以國際研究、現有數據來看，打疫苗確實能降低相關風險。

根據指揮中心4月29日公布的統計，全國逾1200萬人打滿3劑、共72人中重症，完全沒打的150萬人則有56人中重症，計算比例後顯示，未接種疫苗者中重症風險明顯較高。

中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉也引用數據計算指出，不完全接種疫苗者中重症發生率是接種3劑疫苗的4倍以上。

前台大醫院感染科醫師林氏璧則是計算每百萬人中重症發生率，從未打過疫苗者27.2人、1劑16.5人、完整接種6.2人，追加劑則降至4.9人。

日本長崎大學等團隊研究發現，接種2劑後預防發病效果為42.8%，接種3劑後達68.7%；英國曾統計逾300萬確診者數據，發現50歲以上未接種疫苗者染疫死亡率明顯增加，70至79歲接近10%、80歲以上高達23.5%，但打完3劑族群，70至79歲死亡率降至約0.5%、80歲以上降至約3%。

基礎劑、追加劑疫苗去哪打？如何預約？

1922公費疫苗預約平台4月1日起停止運作，施打疫苗仍可透過以下方式預約：

1.COVID-19防治一網通

進入網站接受定位後，可以就近選擇合約醫療診所預約。

2.隨到隨打疫苗接種站

可直接前往疾管署公布的指定地點接種。

3.各縣市疫苗接種點查詢系統（部分含預約功能）

台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、嘉義市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、高雄市

（編輯：李念庭、邱柏綱）1110429