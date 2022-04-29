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防疫須知3/17

本土疫情催出疫苗施打率？年輕人第3劑衝高 長者第1劑停滯

2022/4/29 18:30（4/29 19:27 更新）
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本土COVID-19疫情自3月底逐漸升溫，各年齡層第1劑接種率仍低，第3劑疫苗接種以年輕族群最為踴躍。圖為民眾在台北車站接種站捲起袖子打疫苗。（中央社檔案照片）
本土COVID-19疫情自3月底逐漸升溫，各年齡層第1劑接種率仍低，第3劑疫苗接種以年輕族群最為踴躍。圖為民眾在台北車站接種站捲起袖子打疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社網站29日電）本土COVID-19疫情自3月底逐漸升溫，4月15日單日確診破千例，4月28日首破萬例，中重症個案數也隨之攀升。國際研究顯示，疫苗接種對於降低中重症、死亡風險扮演關鍵角色。疫情嚴峻之際，國內各年齡層的疫苗接種率是否因此提升？施打疫苗是否真能有效降低中重症風險？中央社整理相關數據帶您了解。

截至4月28日，全國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗第1劑涵蓋率84.76%、第2劑80.02%、第3劑59.19%。

75歲以上長者第1劑接種率仍低

根據疾管署資料，3月7日至4月25日各年齡層施打率曲線持平，全國整體成長1.6個百分點；其中75歲以上長者接種率仍是全年齡層最低，從76.7%升至78.8%，僅增加2.1個百分點。

（中央社製圖）
（中央社製圖）

年輕人搶打第3劑 接種率快速攀升

3月7日至4月25日期間，第3劑施打率成長最多的是18至29歲年輕族群，接種率從42.4%攀升至63.9%，增加21.5個百分點；30至49歲青壯年族群次之，接種率從52.7%攀至71.2%，成長18.5個百分點，這兩個族群第三劑施打率分別突破6成與7成。

65歲至74歲、75歲以上長者第3劑接種率增幅低於年輕族群，分別為7.7、7.4個百分點。

（中央社製圖）
（中央社製圖）

疫苗真能降低中重症風險 看研究數據、專家怎麼說

疫苗無法100%避免中重症、死亡，但以國際研究、現有數據來看，打疫苗確實能降低相關風險。

根據指揮中心4月29日公布的統計，全國逾1200萬人打滿3劑、共72人中重症，完全沒打的150萬人則有56人中重症，計算比例後顯示，未接種疫苗者中重症風險明顯較高。

中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉也引用數據計算指出，不完全接種疫苗者中重症發生率是接種3劑疫苗的4倍以上。

前台大醫院感染科醫師林氏璧則是計算每百萬人中重症發生率，從未打過疫苗者27.2人、1劑16.5人、完整接種6.2人，追加劑則降至4.9人。

日本長崎大學等團隊研究發現，接種2劑後預防發病效果為42.8%，接種3劑後達68.7%；英國曾統計逾300萬確診者數據，發現50歲以上未接種疫苗者染疫死亡率明顯增加，70至79歲接近10%、80歲以上高達23.5%，但打完3劑族群，70至79歲死亡率降至約0.5%、80歲以上降至約3%。

基礎劑、追加劑疫苗去哪打？如何預約？

1922公費疫苗預約平台4月1日起停止運作，施打疫苗仍可透過以下方式預約：

1.COVID-19防治一網通
進入網站接受定位後，可以就近選擇合約醫療診所預約。

2.隨到隨打疫苗接種站
可直接前往疾管署公布的指定地點接種。

3.各縣市疫苗接種點查詢系統（部分含預約功能）
台北市新北市基隆市桃園市新竹縣新竹市台中市彰化縣南投縣雲林縣嘉義縣台南市高雄市嘉義市屏東縣宜蘭縣花蓮縣高雄市

（編輯：李念庭、邱柏綱）1110429

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