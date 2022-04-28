何美鄉：接種3劑疫苗預防中重症效果顯現

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（中央社記者吳欣紜台北28日電）疫情指揮中心鼓勵民眾接種COVID-19，中研院研究員何美鄉今天說，疫苗在台灣預防中重症效果已顯現，不完全接種疫苗者中重症發生率是接種3劑疫苗的4倍以上。

台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情急速上升，昨天新增近9000個案例，中央流行疫情指揮中心鼓勵民眾儘速接種疫苗，截至26日止，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑為84.63%、第2劑為79.9%、基礎加強劑接種率0.85%、追加劑接種率58.55%。

台灣施打疫苗預防中重症的效果為何？何美鄉今天在臉書貼文分享計算數據。

根據貼文，何美鄉以4月16日那週的施打率及以台灣總人口算出施打每劑疫苗的人口數當作分母等，不完全接種疫苗者有506萬人，接種2劑疫苗者有631萬人，3劑者有1218萬人。

後續再以中重症數據來計算，從數據中可發現，不完全接種疫苗者中重症的每百萬人發生率為3.95，接種2劑疫苗的中重症每百萬人發生率為2.22，完整接種3劑疫苗中重症每百萬人發生率只有0.98。

若以數據來看，不完全接種疫苗者中重症發生率是接種3劑疫苗的4倍以上，何美鄉也表示，疫苗在台灣預防中重症的效果已能顯現，若CDC有人可以定期計算並提供給民眾，或許台灣數據更具說服力來鼓勵施打疫苗。（編輯：李錫璋）1110428