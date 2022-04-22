兒童該打COVID-19疫苗嗎？批准莫德納理由是什麼？各國經驗一次看

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣開放6至11歲幼童接種COVID-19莫德納疫苗，部分家長對於是否接種、該不該等輝瑞疫苗仍有猶豫。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站22日電）台灣開放6至11歲幼童接種COVID-19莫德納疫苗，部分家長考量兒童染疫重症風險低及疫苗副作用，對於是否接種、該不該等輝瑞疫苗仍有猶豫。包括歐盟、英國、澳洲與加拿大都批准莫德納供幼兒接種，理由是什麼？開放兒童疫苗的國家施打率如何？台灣的政策與施打建議是什麼？請看以下整理。

哪些國家批准兒童施打莫德納疫苗？

● 歐盟

根據歐盟藥品管理局（EMA）官網，研究顯示6至11歲兒童施打50微克的莫德納疫苗，能產生與18至25歲年輕族群施打100微克相當程度的抗體，最常見的副作用也與12歲以上成人相似，通常是輕度或中度的，在幾天內即可改善。

歐盟人類用藥委員會（CHMP）認為，接種莫德納疫苗對兒童的益處大於風險，特別是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）風險嚴峻的地區。

● 英國

英國藥物及保健產品管理局網頁指出，准許使用莫德納疫苗是因為參考了歐洲藥品管理局的批准結果。網頁並寫到，施打在12至17歲的青少年中未發現重要的新副作用，且兒童的安全性數據與年輕人相當。英國藥物及保健產品管理局局長芮恩（June Raine）說，莫德納疫苗在6至11歲是安全有效的。

● 澳洲

澳洲衛生部網站提到，根據臨床試驗，莫德納疫苗會使兒童產生強烈的免疫反應，並降低兒童染疫風險。然而，澳洲免疫技術諮詢小組（Australian Technical Advisory Group on Immunisation, ATAGI）指出，莫德納疫苗對6至11歲兒童的安全性和有效性，目前尚無在臨床試驗以外的證據。

衛生部指出，會持續提供並建議5至11歲的兒童施打輝瑞疫苗，莫德納疫苗是6至11歲兒童的另一種選擇。此外，莫德納疫苗的副作用可能比輝瑞疫苗更常見，不過都是輕度至中等且短暫的。

● 加拿大

加拿大衛生署（Health Canada）官網聲明表示，6至11歲兒童接種莫德納疫苗的益處大於風險，臨床試驗結果也證明，6至11歲兒童的免疫反應與18至25歲人群的免疫反應相當，支持了疫苗對兒童的的效力。此外，試驗期間未觀察到嚴重的不良事件。

美國為何尚未批准兒童施打莫德納？

美國開放5至11歲孩童接種輝瑞疫苗，尚未批准未成年人施打莫德納。莫德納3月23日在官網發布聲明，該公司的疫苗能在6個月至6歲的兒童體內產生強烈抗體，發言人指出，計畫在4月底前向美國FDA申請緊急使用授權（EUA）。此外，莫德納已向FDA申請6至12歲兒童疫苗的緊急使用授權，並更新先前提出施打12至17歲COVID-19疫苗的EUA申請。

路透社報導，美國要求莫德納提供更多安全性數據，FDA表示需要更多時間來評估未成年人接種莫德納疫苗的心肌炎風險。

各國兒童疫苗施打概況

圖為截至4月21日有開放5至15歲孩童接種COVID-19疫苗的國家，多數西方國家都有批准5歲以上幼童接種。（圖取自用數據看世界網頁ourworldindata.org）

世界衛生組織網站建議，5歲及以上兒童如患有合併症，以致染疫的重症風險更高，應與其他高風險族群相同，以較少劑量接種疫苗。世衛認為，大多數兒童患重症的風險較低，接種疫苗主要是為了減少傳播；但COVID-19對老年人、慢性病患者等更為嚴重和危險，應優先接種。

包括美國、澳洲、比利時等國都建議5歲以上兒童接種COVID-19疫苗，並強調免疫功能低下或患有高風險疾病的兒童應施打。

兒童在台灣有需要打疫苗嗎？專家這樣看

兒童疫苗施打規劃

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）4月20日同意開放6至11歲兒童施打莫德納疫苗，每劑量0.25毫升，含50微克的mRNA，與歐盟、英國、加拿大及澳洲等國相同，完整接種為2劑，間隔從原定4週延長至12週。

消息人士指出，ACIP專家歸納國際醫學期刊報告，兒童接種莫德納疫苗後，副作用風險低，且無心肌炎致死個案，反而是12至17歲青少年接種副作用比例較高。

教育部長潘文忠4月18日表示，會比照12歲至17歲青少年接種模式，以在校園團體施打為原則，且須取得家長的同意書。

衛福部與專家建議

ACIP召集人李秉穎接受網路媒體專訪時表示，兒童感染COVID-19雖然多數是輕症，仍有部分比例可能演變成重症，尤其當疫情在社區大規模流行時，全台可能會有數十名孩子染疫病逝，因此建議家長要考慮讓孩子接種，以降低重症、死亡風險。

疫苗緊急使用授權（EUA）會議召集人鍾飲文表示，根據真實世界的資料分析，包含歐盟、澳洲等30多個國家，6至11歲兒童接種COVID-19疫苗最常見的副作用症狀為注射部位疼痛，還可能出現頭痛、疲倦、發燒，但未偵測到重大安全疑慮。

至於家長擔心接種mRNA疫苗會不會有心肌炎、心包膜炎等嚴重不良反應風險，鍾飲文說，據莫德納疫苗接種資料，6至11歲兒童與12至18歲青少年相比，沒有風險比較高的趨勢，後續需要再長期觀察。

林口長庚醫院副院長、兒童感染科醫師邱政洵表示，據美國統計，5至11歲沒打疫苗的孩童，感染Omicron住院率是打過疫苗的2倍，顯示接種疫苗不僅能預防多種併發症、重症死亡風險，也能減少兒童隔離、學校停課等狀況，避免因停課影響孩子心理健康或教育差距。

至於如何判斷是否讓孩子打疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，家長可以諮詢醫師，並非強迫大家都要打。（編輯：高華謙）1110422