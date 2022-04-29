網友指疫苗沒用 羅一鈞：未接種者中重症比例高

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（中央社記者張茗喧、陳至中台北29日電）有網友稱打3劑COVID-19疫苗仍可能中重症，直呼疫苗沒用。指揮中心今天表示，全國逾1200萬人打滿3劑、共72人中重症，完全沒打的150萬人則有56人中重症，顯示沒打疫苗中重症風險仍高。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天公布最新疫苗接種量，昨天共接種9萬5385劑，累計接種5230萬9491劑，第1劑涵蓋率84.76%、第2劑80.02%、第3劑59.19%、基礎加強劑接種率0.84%，第2劑涵蓋率突破80%大關。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今年1月1日以來本土病例累計6萬3006例，其中189例中重症、9例死亡；進一步分析，確診個案以20歲至39歲居多，占比超過40%，但中重症個案仍以60歲以上族群為主，占189例中重症當中的148例。

近日有網友指出，打過3劑COVID-19疫苗還是可能出現中重症患，直呼打疫苗沒用。

羅一鈞表示，189例中重症個案當中，有56例、約30%從未接種任何1劑疫苗，打滿3劑COVID-19疫苗人數共72人、約38%。

羅一鈞坦言，單就中重症人數和比例看來，接種3劑疫苗者看似比較多，但實際上，全國有超過1200萬人已打滿3劑疫苗，中重症人數72人；相較之下，從未接種過任何疫苗的150萬人就有56人中重症，顯示未接種疫苗者中重症比例仍高。

五一勞動節連假將近，外界擔心確診數倍增，指揮中心是否打算動態升級防疫措施。陳時中說，除非整體疫情發展過於強烈，才會考慮加強防疫措施，但目前沒有這樣的打算，也提醒民眾連假期間避免和不特定人士接觸過多、避免到人潮擁擠場所，應盡量鼓勵身旁朋友下載社交距離APP，避免邊走邊吃，回家應把手洗乾淨，落實自我防護。（編輯：陳政偉）1110429