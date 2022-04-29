Omicron高比例無症狀 陳建仁：勿誇大推測疫情、造成恐慌

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（中央社記者吳欣紜台北29日電）國內COVID-19確診持續攀升，前副總統陳建仁說，台灣與美、韓等國相比，每百萬人口7日滾動平均確診死亡數及平均致死率都是最低國家，籲勿誇大推測疫情、造成恐慌。

陳建仁昨天深夜在臉書指出，Omicron變異株導致台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數呈現幾何級數增加，民眾難免心生惶恐，近來更有一些人士根據以往Alpha、Beta、Delta變異株的致死率或是其他國家的致死率，來套用在台灣Omicron確診個案，以致造成誇大的預測。

為讓民眾了解台灣疫情現況，陳建仁特別在臉書貼出3張圖表，分別為今年1月1日至4月26日，台灣、美國、法國、以色列、南韓及中國等國家在與病毒共存的情境下，各國的COVID-19確診人數、確診死亡數、致死率變化。

根據圖表分析，陳建仁指出，以每百萬人口COVID-19的7日滾動平均確診人數，美國、法國、以色列先後在1月達到流行的最高峰，每百萬人口每天平均確診人數，分別高達2426、5436、1萬968人，香港、南韓則先後在3月份達到流行的最高峰，分別高達8764、7894人，而台灣高峰在26日、為182人。

若以每百萬人口的7日滾動平均確診死亡數來看，香港、以色列、美國、南韓、法國的每百萬人口每天的平均確診死亡數最高值分別為37.7、7.9、7.8、7.0、5.2人，香港則遠超過其他4國達4.8至7.3倍，而台灣則是0.01人，目前是最低的國家。

若再進一步以7日平均致死率來看，陳建仁說，從2月中旬起，香港、美國的COVID-19致死率都曾高達2%，4月底降至1.1%，法國與以色列大都維持在0.05%至0.2%，南韓則由1月中旬的1%逐漸下降至4月底的0.1%，中國最近則大幅上升至0.1%。

而台灣則由1月中旬的0.6%逐漸下降至4月底的0.03%，目前也是COVID-19致死率最低的國家。

陳建仁指出，由於Omicron變異株的感染者，有相當高比例為無症狀感染者，特別是在高疫苗覆蓋率國家，有更多感染者屬於無症狀感染，確診病例的估計相當容易有偏差，因此疫情預測對現階段防疫工作沒有任何幫助，且誤用外國數據進行台灣疫情推測，不合時宜也會造成不必要恐慌。

陳建仁表示，唯有進行國內的血清流行病學研究，掌握已感染的人數及確定感染而未通報的百分比等參數，才能做出適時適地、禁得起驗證的推測。

陳建仁強調，在Omicron盛行的現在，防疫的觀察重點不在確診病例數而在重症和死亡人數，防疫目標也不再是零感染，而是將重症與死亡數降至最低，只要疫苗覆蓋率繼續大幅提升、快篩試劑充足而且普及社區基層、快篩陽性而必須接受抗病毒藥物治療都能在黃金時間內接受治療，重症數及死亡數即可大量減少，無須過度恐慌。（編輯：李錫璋）1110429