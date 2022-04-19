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研究：沒打疫苗染Omicron 癒後仍難抵其他變異株

2022/4/19 15:12
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（中央社紐約18日綜合外電報導）最新研究顯示，未接種COVID-19疫苗者感染Omicron痊癒後，竟不太可能取得可保護他們免受其他變異株威脅的免疫反應。

路透社報導，研究人員分析Omicron患者血液樣本發現，Omicron變異株和亞型變異株BA.2誘發的抗體，無法中和其他變異株病毒，這情況與接種COVID-19疫苗或感染先前其他變異株痊癒後誘發的抗體情況迥異。

據這份在「自然集團」（Nature Portfolio）接受同儕審查、刊於Research Square平台的研究指出，打過3劑mRNA疫苗後仍確診Omicron的患者，會有高濃度對抗Omicron兩支變異株的中和抗體，只是效力還是比對抗其他較早變異株來得低。

維也納醫學大學（Medical University of Vienna）研究人員史提亞齊（Karin Stiasny）和阿伯勒（Judity Aberle）在他們這份研究裡強調打追加針在強化免疫保護的重要性。

兩人在聯合電郵中說，沒打過疫苗或未曾確診痊癒者，免疫系統似不太能識別新型冠狀病毒，感染Omicron後的抗體也僅具特定性，即只能對付Omicron相關變異株，「我們幾乎沒有檢測到針對非Omicron病毒株的中和抗體」。

他們還說，Omicron亞型變異株BA.2誘發的抗體似乎最不能防禦所有其他變異株。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1110419

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