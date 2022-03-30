更多編輯台推薦新聞：
中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級
生活

中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級

2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看
產經

2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程
文化

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
COVID-19疫苗
新聞專題
COVID-19疫苗5/300

研究：接種3劑COVID-19疫苗 預防發病率近7成

2022/3/30 11:27（3/30 11:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本長崎大學等團隊研究指出，接種3劑疫苗後預防發病效果達68.7%。（中央社檔案照片）
日本長崎大學等團隊研究指出，接種3劑疫苗後預防發病效果達68.7%。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京30日綜合外電報導）日本長崎大學等團隊分析今年1到2月時COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗在預防出現症狀的效果，研究結果顯示，接種2劑後預防發病效果為42.8%，接種3劑後達68.7%。

日本朝日新聞、讀賣新聞報導，研究團隊分析今年1月1日到2月28日間，因發燒等疑為COVID-19症狀前往各地13家醫院就醫的2000位民眾，年齡為16歲到64歲。

研究結果顯示，接種第3劑疫苗（廠牌為美國輝瑞疫苗或莫德納疫苗）後，預防發病率為68.7%。

此外，接種2劑疫苗後的預防發病效果推定為42.8%，低於去年7月到9月所做的同樣分析，當時接種2劑的預防效果為88.7%，主因是去年研究時日本正在接種第2劑疫苗，今年1月到2月距離第2劑已有一段時間，且流行的是傳染力更強的Omicorn變異株，造成疫苗效果降低。

報導指出，日本接種3劑疫苗的預防發病數據，與美國和英國的數據幾乎相同。

研究團隊成員、長崎大學熱帶醫學研究所教授森本浩之輔指出，雖然疫苗效果降低，但在預防呼吸道傳染病方面仍然有很好的表現，國外也有報告顯示能夠預防演變為重症，應持續積極接種第3劑疫苗。（譯者：顧荃/核稿：徐睿承）1110330

延伸閱讀
日本研究 喝酒與年齡影響疫苗接種後抗體量COVID-19部分患者長期症狀腦霧疲勞 專家點出4大原因亞洲染疫死亡率低 日本研究可能跟腸道細菌有關以色列研究：打追加劑 COVID-19死亡率降90%璩大成：無論何種疫苗 打滿3劑都有保護力北市疫苗預約系統29日重啟 供莫德納、高端新北長者打第1、2劑疫苗 市府加碼送500元禮券日本確診病例仍處高檔 研議5月開打第4劑疫苗
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀