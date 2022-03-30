研究：接種3劑COVID-19疫苗 預防發病率近7成

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（中央社東京30日綜合外電報導）日本長崎大學等團隊分析今年1到2月時COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗在預防出現症狀的效果，研究結果顯示，接種2劑後預防發病效果為42.8%，接種3劑後達68.7%。

日本朝日新聞、讀賣新聞報導，研究團隊分析今年1月1日到2月28日間，因發燒等疑為COVID-19症狀前往各地13家醫院就醫的2000位民眾，年齡為16歲到64歲。

研究結果顯示，接種第3劑疫苗（廠牌為美國輝瑞疫苗或莫德納疫苗）後，預防發病率為68.7%。

此外，接種2劑疫苗後的預防發病效果推定為42.8%，低於去年7月到9月所做的同樣分析，當時接種2劑的預防效果為88.7%，主因是去年研究時日本正在接種第2劑疫苗，今年1月到2月距離第2劑已有一段時間，且流行的是傳染力更強的Omicorn變異株，造成疫苗效果降低。

報導指出，日本接種3劑疫苗的預防發病數據，與美國和英國的數據幾乎相同。

研究團隊成員、長崎大學熱帶醫學研究所教授森本浩之輔指出，雖然疫苗效果降低，但在預防呼吸道傳染病方面仍然有很好的表現，國外也有報告顯示能夠預防演變為重症，應持續積極接種第3劑疫苗。（譯者：顧荃/核稿：徐睿承）1110330