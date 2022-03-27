蘇貞昌拍板 特種行業人員與顧客須接種3劑疫苗

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行政院長蘇貞昌27日表示，特種行業從業人員必須接種3劑疫苗、進入場所顧客也要提供3劑疫苗證明。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華台北27日電）國內傳出多起群聚感染，行政院長蘇貞昌今天說，Omicron多為輕症且防疫物資足夠，民眾不用過於緊張；他同意指揮中心規劃，特種行業從業人員必須接種3劑疫苗、進入場所顧客也要提供3劑疫苗證明。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組表示，蘇貞昌上午11時30分針對數起群聚感染事件召開擴大防疫會議，由指揮中心和相關部會報告疫情狀況和因應作為。

蘇貞昌聽取報告後表示，移工跨海來台為台灣各項建設與服務做出貢獻，在生活起居上應盡量給予協助，除提升生活品質、加強宣導防疫觀念，也持續落實不同工區間的動線區隔。

蘇貞昌要求各部會全力協助地方政府，做好外籍移工的居隔安置，對於相關可能受影響的公共工程，請進一步掌握人力配置。

蘇貞昌強調，Omicron病毒的症狀雖多為輕症與無症狀，而國內也有足夠疫苗和防疫物資，民眾不用過於緊張。但近來境外移入病例遽增，鄰近國家確診數激增數萬的情形，仍造成醫療體系嚴重負擔。

蘇貞昌說，因此為了維持經濟生活的正常運作，除了落實確診者的隔離和接觸者的匡列，仍請指揮中心和地方政府緊密配合宣傳，持續增加疫苗覆蓋率，並請具重症風險的族群盡快完整施打疫苗。

另外，針對特種行業與相關行業場所的防疫措施，蘇貞昌同意指揮中心規劃，符合資格從業人員必須施打第3劑，而進入場所顧客必須提供接種3劑疫苗證明，並嚴格落實人流總量管制、實聯制與個人健康檢測等防疫措施。相關細節由指揮中心統一於防疫指揮中心記者會中公布。（編輯：林淑媛）1110327