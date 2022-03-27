大潭電廠擴建工程傳多名移工確診 桃園市府進駐疫調

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（中央社記者吳睿騏桃園27日電）桃園市觀音區大潭電廠的擴建工程，傳有多名移工疑似COVID-19篩檢陽性，中央流行疫情指揮中心緊急通知桃園市政府衛生局進廠協助，目前疫調正在進行中。

桃園市政府今天表示，接獲中央流行疫情指揮中心通知，在觀音區大潭電廠正在進行中的某項工程，傳出有多名移工疑似出現感冒症狀，經過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢為陽性，指揮中心緊急通知桃園市政府入廠協助疫調，希望確認是否有跟廠區人員或其他的工程人員接觸。

據指出，這些移工的宿舍位在新竹縣，平時是搭乘專車到電廠工作，下班後就搭乘專車返回新竹縣，若有移工確診將計入新竹縣，桃園市政府會協助疫調，移工在廠區的工作區域正在調查，由於大潭電廠有多項工程同時進行，是否有影響進而局部停工，甚至全面停工都有待疫調後評估決定。（編輯：李亨山）1110327