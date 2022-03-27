3/27增83本土創今年新高 境外120例

（中央社記者陳婕翎、許秩維台北27日電）中央流行疫情指揮中心公布，今天國內新增203例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），分別為83例本土病例及境外移入120例，本土創今年新高；另外無新增死亡案例。（編輯：李亨山）1110327

影片來源：衛生福利部疾病管制署

以下為疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增203例COVID-19確定病例，分別為83例本土個案及120例境外移入（88例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增本土個案為69例男性、14例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，詳如新聞稿附件。



指揮中心說明，今日新增境外移入個案為61例男性、59例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南（64例）、印尼及美國（各5例）、香港（4例）、韓國（3例）、澳大利亞（2例）、新加坡、加拿大、泰國、德國、模里西斯、法國、印度、阿拉伯聯合大公國、瑞士、菲律賓及厄瓜多（各1例）移入，另26例調查中。入境日介於今年3月7日至3月26日；詳如新聞稿附件。



指揮中心統計，截至目前國內累計6,886,221例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含6,863,204例排除），其中22,769例確診，分別為7,061例境外移入，15,654例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計135例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。