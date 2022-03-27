基隆小吃店衍生警察群聚擴大 林右昌居家隔離延長至10天

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基隆市長林右昌（圖）日前曾與確診警察接觸，指揮中心指揮官陳時中說，為求高規格防疫，林右昌居家隔離自3天延長至10天。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、許秩維台北27日電）基隆小吃店衍生警察群聚擴大，基隆市長林右昌近日出席警察局表揚活動，拍照曾未戴口罩，指揮中心指揮官陳時中說，為求高規格防疫，林右昌居家隔離自3天延長至10天。

基隆小吃店衍生警察群聚擴大，中央流行疫情指揮中心今天公布這起群聚一口氣新增19名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案，本案累計27人染疫，基隆警局4分局全淪陷。

林右昌25日在臉書發文表示，接獲衛生局告知，由於24日出席警察局表揚活動，曾與確診警察接觸，依目前規定，拍照時可以取下口罩拍照（不交談），所以當天頒獎時，與這名警察有短暫的「無罩」接觸。

雖然時間只有幾秒鐘，風險也很低，但指揮中心指揮官陳時中建議採最嚴謹標準，居家隔離3天。由於這起群聚不斷擴大，陳時中今天下午表示，其他參與表揚活動者是否確診仍待觀察，為高規格防疫，林右昌希望作為民眾表率，同意隔離10天。

針對基隆警局4分局共有8人確診，指揮中心副指揮官陳宗彥表示，今天下午起將針對基隆1115名所有員警進行全面採檢，為確保基隆警力充足，基隆港務警察總隊、刑事局、保一總隊將隨時協助，確保治安穩定。

外傳基隆警察局長25日曾參與警政署署務會報，陳宗彥表示，據了解，基隆警察局長都是透過視訊參加會報，本人並未到場。

媒體詢問，指揮中心是否判斷基隆員警都在小吃店餐會傳染，現階段抱持疫情快要結束的心態很危險。陳時中表示，從國際經驗分析，疫情總是起起伏伏，面對疫情，應該是戒慎不恐懼，基隆員警染疫途徑仍待進一步調查。（編輯：張雅淨）1110327