基隆增19例 警局及二信中學4300人採檢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆27日電）基隆市今天新增19例確診個案，其中有6名員警、3名二信中學學生。現正居家隔離的基隆市長林右昌透過視訊指出，基市府已安排950名警員及3350名二信中學師生篩檢。

林右昌24日出席警察局表揚活動，曾與確診警察短暫接觸，現正居家隔離中。他透過視訊表示，基隆市今天新增19名確診，分為銀河小吃店從業人員4名、小吃店消費者4名、小吃店消費者的家人2名、員警6名、二信中學3名。

林右昌說，新增6名染疫員警中，1人住在台北市；3名確診學生中有2人是同班同學，另一名則是共乘交通車的學生；銀河小吃店消費者增加4名確診者，其中一名住在新北市瑞芳區。

林右昌說，上午已在防疫會議要求所有警察同仁一律篩檢，會在今天完成950人篩檢；至於二信中學部分，已有2個班級學生染疫，上午已下令衛生局分8組進入校園協助師生及教職員全面篩檢，篩檢人數共3350人，師生入校篩檢待篩檢報告出爐，若是陰性再讓師生回家。

他表示，上午9時許也與衛生福利部長陳時中通電話，陳時中很關心基隆狀況也表達會全力支援基隆市府，醫福會執行長王必勝中午也到市府參與防疫會議給予許多指導，市府會依王必勝建議進行相關防疫。

林右昌說，這次染疫的警察大多屬於偵查隊及市刑大人員，警力目前還可應付，截至上午為止共匡列39名，警政署長陳家欽也答應刑事部分會請刑事警察局支援，未來萬一若有擴及行政警察部分，也會請保一總隊支援。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他表示，目前健康情況很好，沒有任何不適，因為沒辦法確認確診警察是在警察表揚會感染，或是在之前就已染疫，因為有不確定因素，與陳時中通電話時他也表達要以最高規格防疫，原本從自主健康管理改成居家隔離3天，現在則改為10天居家隔離。

基隆市府也公布確診者足跡，包含暖暖區全聯源遠店、1062客運、仁一路的池上便當、愛三路的尚洋髮藝、廟口排班計程車、源遠路OK店、歌萊KTV、義一路的國泰人壽、樂利三街的小普派診所、基隆港海產樓等。（編輯：戴光育）1110327