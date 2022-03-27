出入夜店酒吧等特定娛樂場所須打3劑疫苗 從業人員每週快篩一次

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指揮中心27日宣布加強特定娛樂場所防治作為，出入全國夜店、酒吧、舞廳、理容院等特定娛樂場所者應接種3劑疫苗。（指揮中心提供）

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（中央社記者陳婕翎、許秩維台北27日電）基隆小吃店衍生警察群聚已增至27人確診，疫情指揮中心今天要求基隆有疫情的營業場所復工時應提出3天內PCR陰性證明，出入全國夜店、酒吧、舞廳、理容院等特定娛樂場所者應接種3劑疫苗，落實實聯制，員工須每週快篩。

指揮中心指揮官陳時中今天下午疫情記者會中表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）小吃店衍生警察群聚事件，相關場所及人員復工後，應具3天內PCR陰性證明，並於2週內每2天進行快篩、每週進行1次PCR。

基隆小吃店衍生警察群聚擴大，累計27人染疫，包含警察、小吃店從業人員及顧客、顧客家屬、廟口排班計程車司機，相關基隆小吃店、卡拉OK等場所暫停營業中。

中央也決定加強特定娛樂場所防治作為，包含歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）及其他類似場所（特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖）等場所。

陳時中說，進入上述場所的顧客，應提供至少接種3劑疫苗證明，並落實實聯制，如有呼吸道症狀或出現發燒者，均不得進入。所有工作人員/從業人員（含流動工作人士）皆應接種疫苗2劑且滿14天，如第2劑滿3個月者，應接種第3劑，否則不得提供服務。

全國上述工作人員從業人員（含流動工作人士）即日起至4月30日須每週進行1次快篩，陰性者始得提供服務。指揮中心要求，盤點相關從業人員，包含服務人員、櫃檯人員、清潔人員、行政人員及流動工作人士等，進行造冊，並訂定健康監測計畫及有異常狀況時追蹤處理機制。（編輯：陳清芳）1110327