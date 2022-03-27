基隆警群聚 警政署通令落實防疫支援警力備位

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（中央社記者黃麗芸台北27日電）基隆市警察局已有4個警分局及市刑大共8名員警染疫。對此，警政署今天表示，已通令全國各警察機關落實相關防疫作為，目前基隆警力仍充足，但已責刑事局和保安大隊優先支援。

警政署今天發布新聞稿表示，有鑒於近日發生全國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚感染事件，已通令各警察機關重申並落實執行相關防疫作為，含駐地、勤務車輛及裝備定期清消，並嚴格控管勤務處所相關人員進出，落實實聯制。

同時，勤務人員值勤全程需佩戴口罩，民眾報案洽公引導至設有隔板防護的通風處所，偵訊案件必要時以視訊方式辦理；以及減少舉辦餐會等活動，禁止逐桌敬酒。

警政署說，若發生疫情狀況則啓動分班、分組、分流、異地辦公、居家辦公等勤務應變措施。

基隆市警察局已依警政署防疫規定，全面強化防疫措施及相關應變機制。警政署說，其警力調度方面，目前人力尚充足，若有人力支援需求，已責刑事局、保安警察第一總隊、基隆港務警察總隊優先調派警力支援。

警政署強調，防疫沒有法律假期，轄區治安、交通工作更不會因疫情而停擺，全面展現警方維護治安決心。

據了解，由於刑事局外勤隊成員上週和基隆市警察局因協辦案件而有接觸，目前相關人員均在家進行自主管理，尚無染疫情形。（編輯：陳清芳）1110327