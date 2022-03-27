大潭電廠爆移工群聚 台電：不影響供電、增建進度

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（中央社記者蘇思云台北27日電）桃園大潭電廠工程爆發移工群聚確診，台電今天表示，發生移工確診的抽水機房工地為獨立工區，目前承攬商已調整本地勞工因應，暫不影響大潭電廠增建進度，電廠也加強防疫，供電不受影響。

國內今天新增83例COVID-19本土個案，繼去年6月新高，大宗來自大潭電廠工程52人。桃園大潭電廠擴建工程出現52名確診者，陽性個案50人中，分別為47名泰國籍及3名本國籍，另外2名陽性個案是非住宿移工及移工女友。

大潭電廠增建燃氣機組計畫抽水機房工程承攬商移工確診一事，台電今天發布新聞稿說明，發生移工確診的抽水機房工地是獨立工區，已通報衛生單位，相關接觸者也同步快篩，會依疫情指揮中心防疫規定配合辦理，並強化防疫作為。

台電指出，目前確診移工已隔離，並暫停上班移動，承攬商已先調整本地勞工因應，暫不影響大潭電廠增建計畫的進度。此外，承商移工工作區域與電廠人員活動區域彼此獨立，電廠已採行分艙分流措施，加強防疫，目前正常運作，供電不受影響。

台電說明，負責「大潭電廠7、8、9號機抽水機房暨進出水暗渠等新建工程」的承攬商昨天發現外籍移工多人出現感冒症狀，就主動先針對移工進行自主快篩，同時也快速通報衛生單位，並進一步針對移工與台籍人員、移工管理員及保全進行PCR檢測。疫情指揮中心今天通知檢測結果，68名篩檢中有50名確診。

台電補充，目前抽水機房新建工程承商的外籍移工中，超過9成都已完成3劑疫苗接種。承攬商移工主要工作範圍在抽水機房等土建工作，與主發電設備統包商移工為不同宿舍、不同工作區域，雙方工地有相當距離，且動線有所分隔。

台電表示，為避免影響範圍擴大，目前已全面停止相關工作區域人員進出，除全面展開大潭工區、大潭電廠的台電員工及主發電設備統包商施工人員快篩，也進行工作場域及移工宿舍清消。

台電強調，大潭新建工程區域與大潭電廠運轉區域彼此獨立並設有圍籬，人員由不同大門進出。工程區域傳出移工確診後，電廠方面已加強管制，特別是控制室，已加強分艙分流異地辦公，確保發電運轉不受影響。

台電指出，目前承攬商已先調整本地勞工因應，暫不影響大潭電廠增建計畫進度，大潭電廠增建燃氣機組計畫攸關民眾用電，更攸關國家能源轉型及增氣減煤政策，台電正全力推動工程進度，後續將配合疫情指揮中心辦理並針對工地人力做好各項防疫措施。（編輯：黃國倫）1110327