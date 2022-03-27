大潭電廠擴建群聚 桃市府清查工區是否分艙分流

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園27日電）桃園市大潭電廠擴建工程有多名移工確診，桃園市長鄭文燦今天表示，相關移工所負責工程基本上與擴建工程主體是區隔的，桃市府正清查工區分艙分流作業，若獨立就比較沒有風險。

新竹縣政府昨晚接獲中央流行疫情指揮中心通報，位於新竹縣新豐鄉某移工宿舍昨天有多人出現感冒症狀，經漏夜進行相關人員擴大採檢後，截至今天中午已確定52人呈現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性反應，目前持續擴大匡列採檢中。

鄭文燦下午出席中壢車站商圈發展協會舉辦的「榮景中壢－繁櫻盛綻車站商圈」活動後接受媒體聯訪指出，新竹縣衛生局昨天針對新豐鄉某移工宿舍進行採檢，發現確診案例，因此疫情指揮中心今天上午偕同衛生福利部疾病管制署（CDC）的防疫醫師、桃園市衛生局前往移工職場所在的大潭電廠工區進行疫調。

鄭文燦表示，移工是搭乘交通車以團進團出方式前往大潭電廠工區進行擴建工程，主要負責7號、8號、9號機組抽水機房及排水的暗渠工程，基本上與擴建工程主體是區隔的。目前桃市府正在清查工區分艙分流作業，若是與其它工區獨立就比較沒有風險。

針對清明節連假，鄭文燦指出，桃市府將針對納骨塔進出人員的分流及體溫量測，同時採取提早1個月的方式讓清明節掃墓祭祖可以分散進行，透過這些方式，相信在清明節當天人數會變少很多。

鄭文燦表示，針對這一波的疫情，桃市府在清明節連假期間，包括人流警戒、各場館體溫量測、口罩佩帶等政策都要持續落實做好。（編輯：戴光育）1110327