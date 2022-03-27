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基隆市警局增4例確診 4分局、市刑大累計8人染疫

2022/3/27 11:53（3/27 13:02 更新）
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基隆市警察局27日新增4名員警確診COVID-19。圖為基隆市警察局25日派員清消。（基隆市警察局提供）
基隆市警察局27日新增4名員警確診COVID-19。圖為基隆市警察局25日派員清消。（基隆市警察局提供）
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（中央社記者王朝鈺基隆27日電）基隆市警察局今天新增4名員警確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），包含3名刑事警察大隊、1名第三警分局員警，總計4個警分局及市刑大共有8名員警染疫。

基隆市警察局副局長李青泉上午接受媒體聯訪表示，截至今天上午10時，市警局共有131名員警接受PCR核酸檢測，其中8名為陽性（第一、第二、第四分局各1名，第三分局2名，刑事警察大隊3名），自主隔離39人，今天共新增4名員警確診。

有關警力統籌調度，李青泉指出，為使維護治安、交通及為民服務不中斷，基隆市警局保安、少年、交通、婦幼警察隊等由督察科及刑事警察大隊適時調度支援，務求確保服務品質。

李青泉表示，針對疫情警局採取最高規格防疫措施，已通報各單位未接受PCR篩檢的同仁今天完成檢測，並啟動關懷機制，持續關心已確診及居家隔離、自主健康管理等同仁健康狀況及相關需求，協助公務及私務處理。（編輯：戴光育）1110327

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