本土21例半數在新北 三重女業務病毒量高感染源待釐清

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（中央社記者張茗喧台北26日電）指揮中心今天公布新增21例COVID-19本土病例，包括新北樹林科技廠增10名員工確診、中和1名足跡相關確診者，三重新增1名女業務染疫，Ct值僅12.3、病毒量高，感染源待釐清。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍有零星傳播鏈延燒中，中央流行疫情指揮中心下午發布新聞稿宣布，國內新增21例本土病例、82例境外移入病例，沒有新增死亡個案。

指揮中心發言人莊人祥接受記者電話聯訪時表示，21例本土個案有10例與樹林科技廠群聚相關、5例與基隆警察群聚相關、1例與中和染疫個案相關，另有1例為三重感染源待釐清個案。

莊人祥表示，因應樹林科技廠出現群聚疫情，防疫團隊緊急採檢公司內900名員工，其中890人陰性、10人陽性，有9人本國籍、1人外國籍，其中9人住在新北市、1人住桃園市，Ct值介於14.1至30.5，將持續疫調、進行基因定序以釐清感染源，樹林科技廠群聚累計20人染疫。

全球傳動樹林廠群聚26日新增10例確診個案。（指揮中心提供）

新北市其餘2例則為相對獨立的個案，莊人祥指出，一名中和的20多歲男性（案22639）為某公司職員，並非目前匡列的接觸者，24日發燒、流鼻水、喉嚨痛，快篩陽性、就醫採檢確診，由於住處與中和另名個案（案22598）相近，兩人也去過同一間超商，研判有足跡相關。

莊人祥說，另有一例為新北市三重區30多歲女業務員（案22701），3月25日因陪病需求到醫院採檢陽性，Ct值12.3、病毒量高，研判才發病不久但無症狀，感染源待釐清。

基隆警察群聚疫情再增5人確診，其中包括昨天已經公布的染疫警察。莊人祥指出，這5名個案都曾到「銀河小吃店」用餐，Ct值介於12至15.9，將持續疫調、基因定序釐清感染源，基隆警察群聚累計8人染疫。

莊人祥說，高雄化工廠群聚新增4人染疫，分別為3名員工、1名染疫員工同住家人，Ct值介於14.8至33，其中2例為居家隔離期間陰轉陽，高雄化工廠群聚累計17人染疫，將持續疫調匡列穩住疫情。（編輯：管中維）1110326