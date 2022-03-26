更多編輯台推薦新聞：
土耳其護身符幫人趨吉避凶 凋零產業卻難永保安康
國際

土耳其護身符幫人趨吉避凶 凋零產業卻難永保安康

Novavax疫苗快來了 哪些人適合打、保護力如何QA一次看
生活

Novavax疫苗快來了 哪些人適合打、保護力如何QA一次看

統一發票111年1-2月千萬獎號碼：18927486
生活

統一發票111年1-2月千萬獎號碼：18927486

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情2/300

基隆增4確診 兼營卡拉OK小吃店停業3天

2022/3/26 13:29（3/26 14:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰基隆26日電）基隆市政府表示，昨天與今天共有8例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，其中7例與兼營卡拉OK小吃店有關，除令這類店家暫休3天，也設快篩站鼓勵有疑慮民眾採檢。

基隆市長林右昌近日因與確診者有短暫接觸，昨天起自我居家隔離3天，並於今天下午透過視訊，向市民報告基隆疫情。

林右昌說，基隆市今天又新增4例確診者，這次疫情以市區的「129卡拉ok」與銀河小吃店為中心，環境可能複雜，很有可能還會有其他案例，市府團隊已擴大採檢。

林右昌表示，為有效管制疫情，基隆兼營卡拉OK的小吃店暫停營業3天，店內、外清潔消毒。即日起，市府也提供家用快篩試劑給相關小吃店員工，下午也在市民廣場設立快速篩檢站，若市民有疑似症狀或近日曾到小吃店消費，希望主動前往篩檢，也希望還沒施打疫苗的市民趕緊施打。（編輯：張銘坤）1110326

延伸閱讀
基隆市長林右昌PCR陰性 居隔3天再採檢與林右昌同台參與活動 潘文忠自我健康監測3/25本土增14例分布新北基隆 境外移入122例全球傳動樹林廠增10員工確診 復工無時間表高雄化工廠群聚增4確診 社區篩檢近6000人無陽性林右昌：這次疫情較複雜可能還有其他案例
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀