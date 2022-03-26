基隆增4確診 兼營卡拉OK小吃店停業3天

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（中央社記者沈如峰基隆26日電）基隆市政府表示，昨天與今天共有8例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，其中7例與兼營卡拉OK小吃店有關，除令這類店家暫休3天，也設快篩站鼓勵有疑慮民眾採檢。

基隆市長林右昌近日因與確診者有短暫接觸，昨天起自我居家隔離3天，並於今天下午透過視訊，向市民報告基隆疫情。

林右昌說，基隆市今天又新增4例確診者，這次疫情以市區的「129卡拉ok」與銀河小吃店為中心，環境可能複雜，很有可能還會有其他案例，市府團隊已擴大採檢。

林右昌表示，為有效管制疫情，基隆兼營卡拉OK的小吃店暫停營業3天，店內、外清潔消毒。即日起，市府也提供家用快篩試劑給相關小吃店員工，下午也在市民廣場設立快速篩檢站，若市民有疑似症狀或近日曾到小吃店消費，希望主動前往篩檢，也希望還沒施打疫苗的市民趕緊施打。（編輯：張銘坤）1110326