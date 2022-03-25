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疫情7/300

基隆市長林右昌PCR陰性 居隔3天再採檢

2022/3/25 16:45（3/25 17:00 更新）
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基隆市長林右昌25日在臉書表示，經PCR採檢結果出爐為陰性。（中央社檔案照片）
基隆市長林右昌25日在臉書表示，經PCR採檢結果出爐為陰性。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郭宣彣基隆25日電）基隆市長林右昌今天在臉書表示，經PCR採檢結果出爐為陰性，感謝大家關心，但為求慎重，3天後還會再採檢一次。

林右昌在臉書發文表示，一早指揮警察局與衛生局合作擴大COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）匡列採檢，加速進行疫調工作，已經有大批警察同仁去醫院採檢，採檢結果將分批出來。

林右昌說，不料，下午1時16分接獲衛生局告知，本市又新增一名確診警察同仁，而這名警察因表現優異，昨晚也出席警察局表揚活動，接受頒獎，因此，「我成了確診者的接觸者」。

林右昌表示，依目前規定，拍照時可以取下口罩拍照（不交談），所以，昨晚頒獎時，與這名同仁有短暫的「無罩」接觸。雖然時間只有幾秒鐘，風險也很低。不過，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中建議採最嚴謹標準，居家隔離3天，他也認同。

他指出，剛剛得知PCR採檢結果出爐為陰性，感謝大家關心，他很平安。

基隆發生COVID-19群聚疫情，感染源待釐清。指揮中心指揮官陳時中今天說，這起群聚新增第4名確診者，為一名警察，昨晚曾和基隆市長林右昌近距離合影且沒戴口罩。他並表示，已和林右昌通過電話，建議林右昌先採檢、居家隔離3天後再採檢，再研判後續情形。（編輯：方沛清）1110325

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