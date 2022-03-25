林右昌與基隆確診警近距離無罩合影 居家隔離3天

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北25日電）基隆發生COVID-19群聚疫情，感染源待釐清。指揮中心指揮官陳時中今天說，這起群聚新增第4名確診者，為一名警察，昨晚曾和基隆市長林右昌近距離合影且沒戴口罩。

陳時中今天下午在疫情記者會中宣布此消息，他並表示，已和林右昌通過電話，建議林右昌先採檢、居家隔離3天後再採檢，再研判後續情形。（編輯：管中維）1110325

曾與確診者接觸 林右昌：自我居家隔離3天

（中央社記者沈如峰基隆25日電）基隆市長林右昌今天表示，因昨天他曾與1名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者接觸，即日起，他會進行3天的居家隔離，用最高防疫規格要求自己，也把防疫工作做好。

林右昌說，基隆有1名偵查隊隊長確診，因昨天有頒獎給他，雖只有短暫接觸幾秒鐘，不過他還是用最高的規格要求自己，做好自主的防疫工作，他已將情形回報中央流行疫情指揮中心，也與指揮中心指揮官陳時中通過電話，當然也把這樣的狀況回報行政院和總統府。

他說，即刻起，他進行3天的居家隔離，也已經進行PCR的採檢，居家隔離3天之後也會再次進行採檢，希望用最高的防疫規格要求自己，也把防疫的工作做好。（編輯：張銘坤）1110325