3/25本土增14例分布新北基隆 境外移入122例

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北25日電）指揮中心今天公布，新增14例COVID-19本土病例，包括基隆警察群聚，且個案曾接觸基隆市長林右昌；新北樹林發生科技廠群聚，累計10人確診，感染源都有待釐清。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中指出，國內新增14例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例、122例境外移入病例，無死亡個案。

陳時中表示，14例本土個案中有11例在新北市，其中包括一起樹林科技廠群聚疫情，這家科技廠一名越南籍移工（案22556）3月23日發燒，隔天經診所建議到大醫院就醫，採檢確診。

陳時中說，防疫團隊緊急匡列採檢208名員工，共驗出9人確診，分別為1名本國籍及8名越南籍員工，Ct值介於13至30.9，研判恐怕早有一波感染，目前這家科技廠已暫時停工，感染源待釐清。

他指出，1例個案在中和，是一名30多歲男性工廠作業員（案22598），3月23日出現鼻塞、喉嚨痛等症狀，隔天發燒就醫診所採檢確診，Ct值12.7，感染源待釐清。

陳時中表示，另有3例個案在基隆，最早出現症狀的是一名40多歲女性（案22595），她在3月24日出現喉嚨痛、咳嗽、發燒症狀，到醫院就醫確診、Ct值13.4，陪同就醫的50多歲警察友人（案22596）也確診，Ct值27，至今無症狀。

陳時中說，進一步採檢發現，曾和染疫女一起吃薑母鴨的朋友（案22597）也確診，Ct值13.7。

值得注意的是，陳時中表示，他在記者會前剛剛收到最新消息，染疫警察再新增1名同事確診，且這名同事昨晚曾經和林右昌近距離、沒戴口罩合影，他和林右昌通過電話，建議林右昌先採檢、居家隔離3天後再採檢，結束後再研判後續情形。這例個案將列入明天的確診病例。

境外移入病例方面，新增多達122例，陳時中表示，昨天有一班來自越南的航班，整架班機137名旅客中有53人確診，陽性率高達38.69%，未來同班機旅客很可能再驗出其他確診者。（編輯：管中維）1110325

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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