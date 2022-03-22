9地方首長年輕照曝光 林右昌：青春是美好的

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（中央社記者王朝鈺基隆22日電）網路近日流傳一張現任9名地方首長的年輕照引起網友議論，基隆市長林右昌今天說，那張照片大概是19歲時拍的，青春是美好的，人生有不同的成長階段，現在工作是市長來服務大家。

有網友將台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、基隆市長林右昌、宜蘭縣長林姿妙、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、苗栗縣長徐耀昌、台中市長盧秀燕及高雄市長陳其邁的年輕照，做成「九宮格」圖片，在社群網路流傳。

台大政治系教授王業立也在臉書（Facebook）分享這張「九宮格」圖片，並感嘆「唉！誰沒有過去？」有網友留言誇讚「基隆跟宜蘭的顏值好高、基隆、宜蘭、台中是校花校草等級、宜蘭太令人驚艷了」等，也有網友驚嘆「從政好可怕…」。

基隆市政府下午在台北市松山文創園區舉辦「2022 城市博覽會」啓動記者會，林右昌接受媒體聯訪時說，每個人都有年輕的時候，那張照片大概是19歲時的照片，兒子現在已20歲了，青春是美好的，人生有不同的成長階段，現在自己的工作、身分是市長來服務大家，希望能把工作做好，也希望大家能支持。

林姿妙則在臉書表示，最近在LINE群組瘋傳的一張地方首長的「九宮格」年輕照片，沒想到突然被大家討論真有點害羞，事到如今，就直接把個人完整版照片大公開啦，讓大家見笑啦，「我相信大家年輕都很漂亮帥氣，也留下很多美好的回憶」，並在發文下方留言處笑稱：「宜蘭鍾楚紅簽到」。（編輯：李錫璋）1110322