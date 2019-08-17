舊照神似三浦春馬 林右昌：給我3個月減重【圖輯】

（中央社記者王朝鈺基隆市17日電）有臉書粉絲專頁上傳基隆市長林右昌年輕時照片，網友驚呼神似日本影星三浦春馬，對比現今體型頗有落差，林右昌今天說，請大家給他3個月時間減重。

臉書（Facebook）粉絲專頁「貓與邪佞的手指」上傳5張林右昌高中、大學和當兵時期舊照，吸引許多網友留言回應，有網友說貌似日本影星三浦春馬，也有人提到根本就是福士蒼汰，也有點像韓星李敏鎬，不過有網友說，「市長用心良苦，用實際行動代言基隆美食」、「太誇張了，這什麼殘酷的歲月」。

包含立法委員鄭運鵬、陳歐珀、屏東縣長潘孟安和桃園市長鄭文燦也在留言處上傳年輕時舊照，鄭文燦提到「看來是個擅長發福的夥伴呢（摸下巴）」，立法委員吳思瑤回應：「桃園盧廣仲？」

政治人物舊照中以潘孟安最為搶眼，只見潘孟安抱著一把吉他、頭戴大草帽，下身穿著藍底白條紋短褲，潘孟安說，看來不變的是吉他，網友則驚呼「天啊，遠古時代也有真理褲」、「潘縣長穿今年最流行的真理褲，太時尚了」。

林右昌上午出席新書發表會接受聯訪表示，很久沒有看自己年輕時的照片，每個人都有成長歷程，年輕時是一個模樣，年長時也應該要有年長時的味道，對於照片被上傳網路感到有點驚訝。至於是否覺得被出賣，林右昌說，「有一點，有一點」。

林右昌表示，當市長後真的沒有時間安排自己的生活，也沒有時間運動或是休閒，大概所有時間都放在開會還有很多市政工作上，上傳這些照片應該是想讓他有動力減肥和運動，「也是好事啦，就請大家給我3個月的時間」，他會努力和辦公室同仁一起減重，讓身體更健康。（編輯：李錫璋）1080817