林右昌東岸商場夜跑 3個月要減重10公斤

基隆市長林右昌（中）展現減重決心，27日晚間在東岸商場頂樓空中跑道與民眾一起夜跑，他說，相信3個月減10來公斤沒有問題，也鼓勵大家多多運動健身。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 108年8月27日

（中央社記者王朝鈺基隆27日電）基隆市長林右昌年輕時舊照日前曝光，帥氣模樣網友形容神似日本影星三浦春馬，林右昌因而下決心減重，今天晚間在東岸商場頂樓空中跑道與民眾一起夜跑，他說，3個月減重10來公斤沒有問題。

林右昌表示，這幾天還是依照既定行程沒有改變，不過有特別控制飲食，最近到普渡場合常會向市民說聲抱歉，「對不起，市長現在正在減肥，所以不能吃，也不能跟大家敬酒」，一個多禮拜下來已經減重5公斤。

他說，運動與控制飲食最有效，泡熱水澡也能促進新陳代謝，最愛的可樂也不喝，甜食和澱粉類也幾乎不吃，都吃蔬菜和蛋白質類，並調整飲食與作息後，自然就會變健康。

「3個月應可減個10來公斤沒問題」，林右昌說，希望大家和他一起來努力，更宣告今晚夜跑不會是最後一次，歡迎大家9月2日再到成功國小彩虹跑道一起夜跑。

林右昌的妹妹、插畫家林宛姿也到場加油打氣，眾人在教練指導下先做暖身操伸展筋骨，並在應援團加油聲中，打開手機燈光高喊「燃燒脂肪．分享幸福」後正式開跑，林右昌跑完4圈後表示感到通體舒暢，也會繼續加油。

林宛姿日前將林右昌30年前舊照上傳到臉書（Facebook），吸引許多網友留言回應，有網友說年輕時的林右昌貌似日本影星三浦春馬，對比現今體型頗有落差，林右昌受訪表示，請大家給他3個月時間減重。（編輯：方沛清）1080827