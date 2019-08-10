拒喝含糖飲料有理 醫：喝多恐增3大疾病風險

（中央社記者張茗喧台北10日電）近來多家台灣茶飲業者發文支持「一中」，台灣網友揚言抵制。醫師表示，含糖飲料中的果糖對身體負擔很大，也會增加癌症、心血管疾病、脂肪肝風險，建議能不喝就不喝。

財團法人肝病防治學術基金會今天舉辦25週年慶祝活動，台大醫院內科部兼任主治醫師、肝病防治學術基金會執行長楊培銘受訪時表示，肝是沉默的器官，多數患者罹患肝炎、肝硬化甚至肝癌，幾乎都沒有症狀，等到發現已相當嚴重。

楊培銘說，有患者因肝臟靜脈曲張破裂，出現出血、吐血、解黑便才發現早已嚴重肝硬化，只能走上肝臟移植一途；也有肝癌患者腫瘤大到10公分，仍然沒有任何症狀。他強調，唯有早期發現、早期治療才能避免肝病上身。

綜觀肝炎，大致可分病毒性、非病毒性2種，其中非病毒性肝炎則以酒精性肝炎、脂肪肝炎為主。

非病毒性肝炎透過生活習慣就能避免肝炎上身，楊培銘指出，脂肪肝導致的肝炎大多發生在肥胖族群身上，尤其愛吃高油、高糖、高熱量食物又不愛運動者，都是脂肪肝的高危險族群。

他解釋，糖分進入身體後，必須透過肝臟代謝、產生熱量，攝取過多的糖分，最後都會變成脂肪囤積在肝臟細胞裡，不只會造成脂肪肝、增加肝臟負擔，久而久之也可能惡化成脂肪肝炎；值得注意的是，單純的脂肪肝只要減重10%，就有機會讓完全消失，不過一旦演變成脂肪肝炎，可能需要減重20%以上，難度更高。

楊培銘強調，隨含糖飲料普及，過去以年過40歲族群為主的脂肪肝，已明顯出現年輕化趨勢，根據臨床觀察，30歲以下做超音波檢查的年輕人，多達1/3都有脂肪肝，含糖飲當中添加的果糖，也會增加心血管疾病、癌症風險，呼籲含糖飲料淺嚐即止，能不喝就不喝。

至於病毒性肝炎則以B、C型肝炎最為常見，楊培銘說，目前B肝已有疫苗可預防，40歲以下族群出生時幾乎都接種過B肝疫苗，感染B肝風險低，但40歲以上族群則建議檢查是否為B肝帶原者。

據統計，全台約有160至170萬名B肝帶原者，多數都能以藥物控制病情，預計未來5到10年內可能有根治B肝新藥問世，屆時就能立即以新藥治療B肝，預期2040年有機會根除B肝。

C肝方面，楊培銘說，由於40多年前民眾對病毒、消毒不了解，也沒有拋棄式針頭，因此養出大量患者，中南部許多地區都成了C肝高盛行地區，如今已有C肝口服新藥可根治C肝，盼藉此讓高風險地區達到「微根除」狀態，即診斷率達90%、治療率達80%以上，將可有效避免患者間互相傳染，建議50歲以上民眾都應了解自己是否為C肝帶原者，儘早接受治療。（編輯：謝雅竹）1080810