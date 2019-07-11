含糖飲料隱憂 研究：多喝100毫升罹癌風險增18%

（中央社巴黎10日綜合外電報導）研究人員今天發布的報告發現，飲用汽水和果汁等含糖飲料，與罹患特定癌症的風險較高有關。研究說，每天多喝100毫升含糖飲料，罹癌風險增高18%，但無法確立直接的因果關係。

法新社報導，最近數十年來，世界各地的含糖飲料消費量十分驚人，這些高熱量飲料早已被視為和肥胖風險增高有關，而肥胖也被公認為致癌的重要風險因素。

世界衛生組織（WHO）建議，民眾應該限制每日的糖攝取量，降低到總熱量的10%以下，又說進一步降低到5%以下，即每天25公克，會比較健康。

法國研究團隊欲找出含糖飲料攝取量升高和整體罹癌風險的連結，以及與乳癌、前列腺癌和腸癌等癌症種類的關係。

這項刊登在「英國醫學期刊」（British Medical Journal, BMJ）的研究報告，分析10萬1257名法國成年人的數據資料，當中包括21%男性和79%女性，平均年齡為42歲，評估他們的含糖飲料攝取量。

追蹤時間最長高達9年，介於2009至2018年間，以評估他們罹患各種癌症風險，以及得到乳癌、結腸癌、前列腺癌等特定種類癌症的可能性。

研究人員計算他們每日的含糖飲料攝取量，與無糖飲料飲用量相比，並在追蹤期間與參與者病例中的癌症案例作比較。

路透社報導，研究學者也調整些許會影響癌症風險的因素，如年齡、性別、教育程度、家庭病史、抽菸和身體活動程度。

他們發現每天只要多喝100毫升含糖飲料，罹癌風險即增高18%，得到乳癌的風險也上升22%。

不論是含糖飲料和果汁都可見到類似情形，與罹癌風險增加有關聯。

追蹤期間，研究人員發現有2193起癌症診斷案例，確診平均年齡為59歲。

研究團隊未找到和前列腺癌與腸癌的關聯性，但是他們認為，這可能是因為受試者中這兩種癌症個案有限的關係。

研究作者強調，他們的報告建立在觀察之上，無法確定這是預測將罹癌的原因。

報告執筆人建議，根據他們的調查結果，對含糖產品課稅，可對罹癌率產生顯著影響。（譯者：王品軒/核稿：張曉雯）1080711