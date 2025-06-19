工會控積欠加班費 佳格：符合法令20日續協商

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（中央社記者何秀玲台北19日電）擁有知名品牌桂格的老牌食品大廠佳格爆出積欠加班費，金額高達新台幣數百萬元，佳格食品企業工會今天在佳格大園廠門口發起抗議。對此佳格回應，對於員工薪酬、獎金、勞健保等計算，皆符合法令規範，與工會也預定於6月20日進行下次協商會議。

佳格食品企業工會理事長吳崇宇接受中央社記者採訪時表示，佳格多年來固定在農曆春節以及6月各發放1筆1個月工資的春節與年中獎金；過去勞動契約上也清楚載明，桃園市政府也曾回函表示，2筆獎金應依法納入工資計算，但是多年來佳格卻未將其納入計算，積欠員工上百萬元的加班費。

吳崇宇補充，依據勞動基準法第2條的工資認定，這2筆獎金每年依勞工在職比例固定發放，同時具備經常性與勞務對價性，應被認定為工資。因此佳格在加班費、勞保、勞退等項目計算時，就應依法將2筆獎金納入計算。

吳崇宇說，從2023年開始工會即與佳格進行協商，以解決過去積欠以及未來計算加班費的問題，訴求是希望佳格能履行在面試員工時，所承諾的保障月薪。但佳格卻不斷拖延，還變更薪資資料上獎金金額呈現方式，使工會不得不發起訴訟追討。

他指出，今年3月為最後一次溝通協調，依然未獲得佳格答覆，因此工會才會在今天發動抗議。

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佳格今天發出聲明稿指出，工會此次所提議題，集團已與工會進行多次會議討論，雙方也預定於6月20日進行下次協商會議。關於佳格食品企業工會提出的各項訴求，集團將抱持正面態度，傾聽員工心聲，並持續與工會進行協商。

佳格表示，期許與工會能在彼此互信互利的基準下，儘速達成共識，達到公司、員工和利害關係人等多方皆贏的解決之道。（編輯：林家嫻）1140619